Precios de casas en EEUU: esto es lo que revela el Urban Institute sobre el mercado económico actual

Un nuevo informe sobre Estados Unidos (EEUU) ofrece un vistazo interesante sobre la situación económica de los estadounidenses, tocando puntos esenciales como el costo de las viviendas y si la asequibilidad sigue siendo posible frente al alto costo de la vida.

Estamos hablando del reciente recurso “The American Affordability Tracker”, publicado por el Urban Institute, que examina cómo el aumento de los costos en rubros clave, incluida la vivienda, está superando el crecimiento de los ingresos en todo el país.

Situación que está generando una crisis de asequibilidad.

Recordemos que el Urban Institute es un influyente centro de investigación sin fines de lucro, con sede en Washington D.C., fundado en 1968.

Su enfoque principal es la investigación de políticas económicas y sociales para proporcionar datos y evidencia objetivos que ayuden a los responsables políticos, líderes comunitarios y al público a tomar decisiones informadas.

Datos y cifras clave del estudio

Entonces, el hallazgo más contundente del este nuevo estudio del Urban Institute es que, desde 2017, el costo de la vivienda ha superado drásticamente el aumento de los ingresos, convirtiéndose en la principal causa de la crisis de asequibilidad.

Precios Promedio de Venta de Viviendas: +80%

Alquileres Mensuales Promedio: +50%

Ganancias Semanales Promedio: +38%

El Urban Institute analiza que esta disparidad significa que, aunque las familias han visto aumentar sus ingresos, el costo de asegurar una vivienda, ya sea mediante compra o alquiler, ha crecido a un ritmo insostenible.

Precio promedio de venta de una vivienda: $463,000

Alquiler mensual promedio: $2,070

A esto se le suman otros gastos esenciales que las personas deben costear, como:

Cuidado Infantil (dos niños pequeños): $29,100 al año (con un aumento del 40% desde 2017).

Alimentos (mensual): $1,030

Precio de plan de Salud Silver (ACA): +41% desde 2027

Todo esto, mientras las ganancias semanales promedio son aproximadamente de $1,250, equivalente a $65,000 anuales, solo han subido un 38%.

De hecho, el instituto utiliza la métrica del "Costo Verdadero de la Seguridad Económica" para evaluar cuántas familias no tienen suficientes recursos para vivir de manera estable.

El 52.0% de las personas en familias estadounidenses carecen de los recursos necesarios para cubrir lo que realmente cuesta vivir de forma segura en su comunidad, una cifra impulsada en gran parte por los costos de vivienda.

¿Qué pasa con los estados y la asequibilidad en EEUU?

El estudio también revela que las áreas que antes eran de bajo costo se están volviendo sustancialmente más caras, según el rastreador.

Por ejemplo, partes de Chicago han visto aumentar los costos de comestibles, atención médica y vivienda más rápido que otras áreas de costo relativamente bajo.

La historia es la misma para partes de Atlanta, Columbus, Nashville y Florida Central, como lo destaca ek portal de U.S.News World Report.

De hecho, tres estados de la costa este registraron los mayores aumentos en el costo de la vivienda este año:

Nueva York lidera con un aumento del precio de venta promedio del 3.9%.

Los siguientes saltos más grandes en términos porcentuales fueron en Connecticut y New Hampshire.

Además, un trío de estados del Medio Oeste ocupó los siguientes tres lugares, con Iowa, Illinois y Wisconsin experimentando aumentos de alrededor del 3%.

Estados que destacan para bien o para mal: áreas específicas

Se tiene que, de 2017 a 2025, los costos de cuidado infantil, alquiler, compra de vivienda y atención médica crecieron más rápido que las ganancias en 15 estados:

Arkansas, California, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Massachusetts, Mississippi, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Rhode Island, Utah y Washington-

Esto lo señala Signe-Mary McKernan, vicepresidenta de la división de bienestar familiar y financiero de Urban Institute.

Los precios de los comestibles también superaron las ganancias en muchos de esos estados hasta 2024, el último año para el que hay datos disponibles.

Hay estado que se han visto visiblemente afectados en algunas áreas específicas, como por ejemplo:

Nuevo México tiene los ingresos más bajos con un promedio de $985 por semana, en comparación con el promedio nacional de $1,250.

Hawái tiene el precio promedio de venta de viviendas más alto con $864,000, en comparación con el promedio de EEUU de $463,000.

Louisiana tiene la tasa de morosidad de préstamos hipotecarios más alta con un 5.17%, en comparación con el promedio de EEUU del 2.65%.

Vermont tiene el costo mensual promedio de seguro de salud más alto con $1,280, en comparación con el promedio nacional de $486.

Además:

Louisiana tiene el mayor aumento porcentual de 2020 a 2025 en la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito (2.9%), la tasa de morosidad de los préstamos estudiantiles (8.1%) y la tasa de morosidad hipotecaria (2.4%).

Mississippi es el segundo peor en las tasas de tarjetas de crédito e hipotecas y también el más alto en la tasa de morosidad de los préstamos para automóviles desde 2020 con un 3.7%.

Las “islas” con mejor asequibilidad serían:

Las ganancias semanales promedio más altas provinieron de Washington, DC, con $1,940.

El precio promedio de venta de viviendas más bajo provino de Virginia Occidental con $259,000.

La tasa de morosidad de préstamos hipotecarios más baja provino del estado de Washington con un 1.64%.

El costo mensual promedio más bajo del seguro de salud provino de New Hampshire con $320.

