Retiran toallitas Neutrogena por contaminación: descubre si tu lote está entre los afectados

Las populares toallitas desmaquillantes Neutrogena fueron retiradas del mercado en Estados Unidos tras detectarse una posible contaminación bacteriana, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El organismo clasificó el retiro como de riesgo Clase II, una categoría que indica un nivel alto de peligro potencial para los consumidores. La medida afecta a cientos de cajas del producto distribuidas en varios estados del país.

La bacteria detrás del retiro y los riesgos para la salud

La decisión surgió luego de que Kenvue Brands, LLC, fabricante de Neutrogena, detectara la presencia de Pluralibacter gergoviae en una investigación interna.

Esta bacteria, resistente a algunos conservantes usados en cosméticos, puede provocar infecciones graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la exposición podría causar dificultad respiratoria, infecciones urinarias, oculares y, en casos extremos, sepsis.

El retiro voluntario involucra 1.312 cajas del producto “Toallitas limpiadoras ultrasuaves desmaquillantes Neutrogena” en presentación de 50 unidades y paquete de 25.

El lote afectado corresponde al número 1835U6325A, distribuido en Texas, Carolina del Sur, Georgia y Florida. Aunque la compañía no ha emitido instrucciones específicas, los expertos recomiendan suspender su uso inmediato y desechar cualquier paquete sospechoso.

Alternativas seguras para el cuidado facial

Ante la preocupación por la contaminación, dermatólogos y especialistas en belleza recomiendan optar por productos con formulaciones más limpias y libres de fragancia, especialmente para pieles sensibles.

Entre las opciones más valoradas por los consumidores destacan las toallitas suaves de Cetaphil, elaboradas con aloe, manzanilla y té verde; las Clean Skin Club XL, con niacinamida y vitamina E; y las Aveeno Calm + Restore, hechas con leche de avena y sin sulfatos.

Otras marcas como Burt’s Bees y CeraVe también ofrecen alternativas seguras con agua micelar o ceramidas, ideales para quienes buscan una limpieza efectiva sin comprometer la salud de la piel.

El retiro de Neutrogena ha encendido alertas en la industria cosmética sobre los controles sanitarios y la seguridad de los productos de uso diario.

