Walmart cobra 33,5 % extra en compras: esta es la lista de productos a los que aplica

Suscríbete a nuestros canales

Walmart México informó que ya aplica la nueva tasa del 33.5% a productos importados provenientes de países que no cuentan con Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, medida que impacta tanto a consumidores como a plataformas de comercio electrónico.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció este gravamen con el objetivo de regular los envíos internacionales, principalmente los procedentes de China, reseña El Imparcial.

De acuerdo con Expansión, Walmart actualizó su sitio web para detallar cómo funcionará este nuevo esquema en su sección de “productos de importaciones”.

Cambios en precios y tarifas en Walmart México

Desde el 15 de agosto de 2025, la cadena dejó claro que la tasa general del 33.5% entró en vigor para todos los países del mundo, salvo aquellos cubiertos por acuerdos preferenciales como el T-MEC.

La medida busca dar mayor transparencia a los consumidores sobre los costos adicionales al adquirir artículos del extranjero.

Esto incluye no solo ropa, calzado o accesorios, sino también electrodomésticos, artículos de hogar y otras mercancías que ingresen bajo el régimen general.

Impacto más allá del gigante minorista

El cambio no solo afecta a Walmart, sino también a empresas de mensajería, paquetería y plataformas de compras en línea como Shein y Temu.

Cualquier persona que adquiera productos internacionales deberá asumir precios más altos debido a la imposición de este impuesto.

La SHCP ha insistido en que este ajuste pretende equilibrar la competencia entre productos nacionales y extranjeros, al tiempo que garantiza una recaudación fiscal más sólida.

Sin embargo, los consumidores ya han comenzado a notar incrementos en sus compras digitales, lo que genera preocupación en el comercio electrónico en México.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube