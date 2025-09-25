Ocultó la muerte de su madre para recibir miles de dólares en beneficios: así fue como una mujer defraudó al Seguro Social

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó detenida como responsable por un fraude contra el Seguro Social, con el cual se apoderó de más de 100 mil dólares.

La acusada, Joan Charnecky, de 60 años de edad, admitió que cobró los beneficios de sobreviviente que correspondían a su madre, por casi una década.

Charnecky logró apoderarse de una suma superior a los 144 mil dólares por medio del fraude, al cobrar los beneficios que pertenecían a su madre, quien falleció en 2012.

La mujer, residente de West Milford (Nueva Jersey), se declaró culpable por el robo de fondos públicos, según informó la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey.

Ocultó la muerte de su madre

Los documentos judiciales señalaron que su madre, quien era viuda, recibió beneficios de sobreviviente del Seguro Social, desde marzo de 1996 hasta su muerte en diciembre de 2012.

Sin embargo, Charnecky nunca notificó el fallecimiento a la Administración del Seguro Social (SSA), esto permitió que los depósitos llegaran a la cuenta de su madre.

Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2022, la acusada retiró y utilizó esos fondos, con un total de $144.768,30 dólares.

Aunque Charnecky no fue arrestada por este delito, se le fijó una fianza de 100 mil dólares para asegurar su comparecencia en el tribunal, publicó El Diario NY.

Su sentencia está programada para el 14 de enero de 2026. De ser condenada, enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa máxima de 250 mil dólares.

El abogado defensor de Charnecky, Joel Bacher, dijo a USA TODAY que consultó con su cliente para definir si emitiría un comentario público sobre el caso.

Se hizo pasar por su madre durante 25 años

Un hecho similar se registró en Minnesota, cuando una mujer fue acusada de fraude al Seguro Social de Estados Unidos, por suplantar la identidad de su madre fallecida para cobrar durante 25 años sus prestaciones de jubilación.

Se trata del caso de Mavious Redmond, de 54 años de edad y residente de Austin. Por este delito, la mujer recibió una condena de un año y un día de prisión, según la Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota.

La estafa contra el Seguro Social ocurrió durante 25 años, tiempo en el que la acusada cobró de manera fraudulenta 360 mil 627 dólares.

El fiscal Joseph H. Thompson declaró que “el plan de Redmond fue descarado y desvergonzado”.

La madre de Redmond falleció en enero de 1999 y ella cobró el cheque de la Seguridad Social desde entonces hasta junio de 2024; para ello usaba los datos de su progenitora, pues nunca notificó a la SSA sobre el deceso de su madre.

Además de cobrar las prestaciones por jubilación del Seguro Social, también recibió 3.200 dólares en Pagos de Impacto Económico COVID-19, los cuales el IRS depositó en la cuenta bancaria de su madre.

Sanciones por fraude al Seguro Social de EEUU

De acuerdo con la web oficial del Seguro Social, el fraude existe cuando una persona intencionalmente proporciona información falsa para recibir beneficios y pagos.

Ejemplos de fraude incluyen:

Sobornar a empleados de la seguridad social.

Fingir ser un empleado del Seguro Social.

Hacer declaraciones falsas en las reclamaciones.

Comprar o vender tarjetas del Seguro Social.

Uso indebido de beneficios (por parte de un representante de beneficiario).

Trabajar con el número del Seguro Social (SSN) de otra persona.

Presentar reclamaciones bajo el número de Seguro Social de otra persona.

Ocultar hechos o eventos que afecten la elegibilidad para los beneficios.

No notificar a la agencia sobre el fallecimiento de un beneficiario y recibir los beneficios de la persona fallecida.

Robo de identidad.

Las sanciones por fraude al Seguro Social en Estados Unidos pueden incluir multas de hasta 10 mil dólares, encarcelamiento de hasta 15 años, o ambas. Además de la devolución de fondos y el posible impacto en la inmigración o el estatus legal del infractor.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube