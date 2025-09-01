Alerta en Walmart: lista negra de productos retirados por riesgos graves en los últimos meses

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos dos meses, Walmart retiró varios productos en Estados Unidos debido a riesgos que amenazan la salud y seguridad de los consumidores.

Según la información compartida por medios locales, las alertas fueron emitidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y otras agencias federales, tras detectar fallas graves en alimentos y artículos de uso personal.

Walmart: lista de productos retirados y causas

Taylor Fresh Foods retiró su kit de ensalada balsámica con miel por contener aderezo equivocado con sésamo y soya no declarados, lo que podría provocar reacciones alérgicas severas.

Asimismo, Blue Bell Ice Cream retiró helados Moo-llennium Crunch envasados por error en cajas de Chocolate Chip Cookie Dough, ocultando la presencia de frutos secos peligrosos para personas alérgicas.

Además, más de 45.000 pares de calcetines térmicos Fieldsheer fueron retirados tras reportes de quemaduras y ampollas por fallas en baterías de iones de litio recargables incluidas en el producto.

Lista de productos retirados en julio y agosto

Southwind Foods retiró camarones congelados por posible contaminación con material radiactivo Cesio-137, detectado en controles de importación realizados entre julio y agosto en varios estados.

New Mexico Pinon Coffee retiró cápsulas de café Dark Pinon por riesgo de transferencia de tinta alimentaria durante la preparación en máquinas tipo Keurig.

Hartford Bakery retiró pan Lewis Bake Shop Artisan Style 1/2 Loaf por contener avellanas no declaradas, lo que representa un riesgo grave para personas con alergia a frutos secos.

La FDA retiró huevos de la empresa Country Eggs, LLC, marca Sunshine, por contaminación con salmonela, distribuidos en California y Nevada en varias presentaciones y envases a granel.

Ada Valley Meat Company retiró más de 1.000 libras de carne molida cocida “Ada Valley Fully Cooked Ground Beef” por fragmentos metálicos, distribuida en California, Delaware, Illinois, Michigan y Pensilvania.

Recomendaciones para los consumidores

Las autoridades recomiendan desechar inmediatamente los productos afectados o devolverlos al punto de compra para obtener un reembolso completo y evitar riesgos innecesarios.

Asimismo, aconsejan revisar etiquetas, fechas de caducidad y códigos de lote antes de consumir o utilizar cualquier artículo adquirido en julio y agosto.

Estas medidas buscan prevenir reacciones alérgicas graves, intoxicaciones o lesiones derivadas del uso de productos defectuosos o contaminados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube