Cardenales del Éxito encienden Miami: un vibrante amanecer gaitero en noviembre

La capital del sol se alista para recibir una buena dosis de tradición y sabor venezolano.

El icónico grupo gaitero Cardenales del Éxito ha anunciado su tan esperado concierto en Miami, prometiendo una fiesta gaitera inolvidable que hará vibrar a toda la comunidad.

Los fanáticos ya están listos para hacer historia en la música este viernes 14 de noviembre de 2025, en el Gran Bamboo Restaurant en Kendall, para dar la bienvenida a la temporada navideña al estilo zuliano.

Cardenales del Éxito: un legado de éxitos inmortales llama a la fiesta en Miami

Bajo la dirección de Jesús "Chichilo" Urribarri, los Cardenales del Éxito, que se hacen llamar "La Raíz de la Gaita", se preparan para subir al escenario y deleitar al público con un repertorio de sus himnos más queridos.

Los asistentes no podrán evitar cantar a todo pulmón clásicos atemporales como "La Grey Zuliana," "Sentir Zuliano," "Sin Rencor," y el alegre "Viejo Año”.

Con más de 60 años de trayectoria, esta agrupación tiene el don de llevar a su audiencia directamente a la calidez de Maracaibo, evocando la nostalgia de las parrandas decembrinas.

Este espectáculo es mucho más que un simple concierto; la banda ofrece una noche llena de conexión cultural y alegría desbordante.

Detalles del evento y venta de entradas

El evento, denominado "Amanecer Gaitero," abrirá sus puertas a las 8:00 p.m., con el show principal programado para comenzar a las 11:30 p.m., extendiéndose hasta la madrugada.

Los organizadores pusieron a disposición diferentes opciones de boletos a través de Tickeri.com, incluyendo áreas VIP y mesas frente al escenario, permitiendo a los asistentes elegir la mejor manera de disfrutar la música.

Los precios de las entradas son:

General: $44,79

VIP: $55, 41

Super VIP: $66,01

El Gran Bamboo Restaurant, ubicado en 10325 Hammocks Blvd, Miami, se transformará en el epicentro de la celebración venezolana.

La emoción palpita en el aire, ya que este evento marca uno de los más importantes encuentros gaiteros en el sur de la Florida este año.

No pierdan la oportunidad de experimentar la fuerza y el sentimiento que solo Cardenales del Éxito sabe entregar en vivo.

