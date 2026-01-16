Crece la alerta por chocolates en EEUU: amplían la lista de productos retirados del mercado

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una medida cautelar sobre un solo lote de barras de chocolate, se ha convertido en una alerta de consumo a nivel nacional en Estados Unidos (EEUU).

Tras el anuncio inicial del lunes 12 de enero, la empresa Spring & Mulberry ha actualizado la información sobre el retiro voluntario de sus productos debido a la posible presencia de Salmonella, una bacteria que representa un riesgo significativo para la salud pública.

Aunque la empresa y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informaron inicialmente sobre un lote específico de sabor menta, la situación ha evolucionado.

Según las pruebas de rutina realizadas por laboratorios externos, el riesgo de contaminación podría extenderse a más unidades producidas en el mismo periodo, lo que ha llevado a los consumidores a realizar una revisión exhaustiva de sus despensas.

¿Cómo identificar si su chocolate es parte del retiro?

Spring & Mulberry es una marca "Premium" o de especialidad, conocida por no usar azúcares refinados (usan dátiles). Esto significa que el producto pudo haber sido adquirido como regalo o en secciones de "alimentos saludables".

A diferencia de los grandes fabricantes masivos, estos chocolates suelen venderse en tiendas de nicho, mercados gourmet (como Whole Foods o Nordstrom) y plataformas en línea como Amazon.

Si usted compró recientemente barras de esta marca (disponibles desde septiembre de 2025), debe buscar los siguientes detalles:

Marca: Spring & Mulberry.

Spring & Mulberry. Sabor principal afectado: Mint Leaf (Hojas de menta), endulzado con dátiles.

Mint Leaf (Hojas de menta), endulzado con dátiles. Presentación: caja de color verde azulado (teal) de 2.1 onzas.

caja de color verde azulado (teal) de 2.1 onzas. Código de Lote Crítico: #025255.

#025255. Dónde buscar el código: está impreso tanto en la parte posterior de la caja de cartón como en el envoltorio plástico interior.

Eso, en cuanto al anuncio original.

Pero ahora se ha expandido a otros siete sabores:

Earl Grey - Morado: #025258

Lavender Rose - Azul claro: #025259, #025260

Mango Chili – Naranja: #025283

Mixed Berry – Morado: #025275, #025281, #025337

Mulberry Fennel - Burdeos (Vino): #025345

Pecan Date – Amarillo: #025261, #025265, #025267, #025268, #025339, #025343

Pure Dark Minis – Azul: #025273

Es importante mencionar que la bacteria puede sobrevivir en productos con bajo contenido de humedad (como el chocolate) durante mucho tiempo, por lo que una barra guardada desde hace meses sigue siendo peligrosa.

El proceso de reembolso: no lo devuelva a la tienda

En un esfuerzo por facilitar el proceso a los clientes, especialmente útil para quienes tienen dificultades de movilidad o estatus legal y prefieren evitar trámites presenciales innecesarios, la empresa ha habilitado un sistema digital:

No consuma el producto. Tome una fotografía clara del código de lote en el empaque. Envíe la foto por correo electrónico a: [email protected]. Deseche el chocolate de forma segura en un contenedor cerrado para evitar que mascotas o animales callejeros lo consuman.

Actualización de salud: ¿Qué riesgo corre?

Tenga en cuenta qué, aunque la empresa tiene sede en Carolina del Norte, la distribución fue nacional a través de envíos por internet, por lo que el riesgo no se limita a un solo estado.

Hasta la fecha, no se han reportado casos de enfermedad.

Sin embargo, es importante recordad que la salmonela es una afección de aparición tardía; los síntomas (fiebre, diarrea, náuseas y dolor abdominal) pueden tardar hasta seis días en aparecer tras la ingesta.

Para la comunidad inmigrante, es vital recordar que la atención médica por síntomas de intoxicación alimentaria en salas de emergencia está protegida por leyes de confidencialidad en muchos estados, y la prioridad de los servicios de salud es tratar la infección, que en niños y adultos mayores puede derivar en deshidratación severa.

