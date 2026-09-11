FDA alerta por Listeria en Nueva York: retiran ensaladas y quesos crema (+ Lista de productos afectados)

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos (EEUU) emitieron una advertencia para los consumidores y comerciantes del área metropolitana de Nueva York.

La empresa Made Fresh Salads Inc., con sede en Bay Shore, retiró voluntariamente de los puntos de venta 68 productos listos para consumir -incluyendo ensaladas estilo deli, variedades de queso crema, cremas de tofu, pudines y aperitivos- tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en sus instalaciones.

El retiro abarca tanto los productos vendidos bajo la marca comercial Made Fresh Salads como los comercializados bajo el sello Northside.

¿Cuáles son los productos y presentaciones afectados?

La medida preventiva abarca una amplia gama de alimentos preparados que suelen venderse por peso o en el mostrador de fruterías, bodegas, supermercados locales y delicatessen:

Ensaladas preparadas: ensalada de garbanzos, pasta bowtie con pesto, ensalada de papa, ensalada de coditos (macarroni), ensalada de col (coleslaw), ensalada de huevo, atún y cangrejo, entre otras.

ensalada de garbanzos, pasta bowtie con pesto, ensalada de papa, ensalada de coditos (macarroni), ensalada de col (coleslaw), ensalada de huevo, atún y cangrejo, entre otras. Quesos crema y cremas untables: más de 25 sabores que incluyen queso crema regular, de cebollín (scallion), salmón ahumado (lox), fresa, jalapeño, manzana-canela y untables de tofu con vegetales.

más de 25 sabores que incluyen queso crema regular, de cebollín (scallion), salmón ahumado (lox), fresa, jalapeño, manzana-canela y untables de tofu con vegetales. Postres y aperitivos: pudín de chocolate (7 lb), pudín de vainilla (6 lb), croquetas de papa y pasteles de cangrejo (12 piezas).

Detalles de empaque y fechas clave:

Envases originales: recipientes de plástico blanco de 5 libras y 30 libras, así como bandejas de aluminio de tamaño mediano.

recipientes de plástico blanco de 5 libras y 30 libras, así como bandejas de aluminio de tamaño mediano. Fechas de vencimiento: todos los productos marcados con fechas de caducidad entre el 3 de septiembre de 2026 y el 18 de septiembre de 2026 (impresas en la parte inferior izquierda de la etiqueta original).

¡Atención si compraste en el mostrador deli!

La FDA advirtió que los comercios minoristas suelen comprar estos envases al por mayor y reempacar el producto en recipientes plásticos más pequeños o transparentes sin la marca original.

Si compraste ensalada de deli o queso crema por peso en Brooklyn, Queens, el Bronx o Manhattan durante los primeros días de septiembre, verifica con tu establecimiento si procedía de este distribuidor.

Distribución y origen de la alerta

Los productos se distribuyeron mediante entrega directa a distribuidores y comercios en la ciudad de Nueva York, con presencia confirmada en Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan.

La contaminación se descubrió mediante un muestreo ambiental de rutina realizado conjuntamente entre la empresa y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), que reveló muestras positivas de Listeria dentro de la planta procesadora en Bay Shore, Long Island. En respuesta, Made Fresh Salads suspendió completamente la producción y distribución mientras se lleva a cabo la investigación técnica.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado casos de personas enfermas vinculadas al consumo de estos lotes.

Síntomas y riesgos de la Listeria

La Listeria monocytogenes es un microorganismo capaz de sobrevivir y multiplicarse a temperaturas de refrigeración doméstica.

Población en riesgo: los adultos mayores de 65 años, personas con el sistema inmunitario debilitado, bebés y mujeres embarazadas sufren el mayor impacto.

los adultos mayores de 65 años, personas con el sistema inmunitario debilitado, bebés y mujeres embarazadas sufren el mayor impacto. En mujeres embarazadas, la infección puede causar abortos espontáneos, partos prematuros o infecciones graves en el recién nacido, incluso si la madre solo experimenta síntomas leves.

Síntomas comunes: fiebre alta, dolor de cabeza severo, rigidez muscular, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Los síntomas pueden manifestarse días o semanas después de consumir el alimento contaminado.

Pasos a seguir para los consumidores

No consumir el producto: deséchalo inmediatamente en un zafacón cerrado o devuélvelo al establecimiento donde lo compraste para solicitar un reembolso total. Desinfectar el refrigerador: limpia con agua caliente y jabón o desinfectante las repisas o cajones donde estuvo guardado el alimento para evitar la contaminación cruzada con otros productos. Atención telefónica: quienes tengan dudas sobre el retiro pueden comunicarse directamente con Made Fresh Salads al teléfono (718) 765-0082, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este).

Cómo reportar una sospecha de infección: se puede incluir un enlace/pauta sobre cómo contactar al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYCDOHMH) llamando al 311 si algún consumidor sospecha que contrajo una enfermedad transmitida por alimentos.

¿Qué es lo novedoso de este retiro?

Para contextualizar mejor la noticia y evitar confusiones en los lectores:

Es el tercer retiro en menos de un año: este fabricante ya había emitido retiradas previas de productos por el mismo motivo (presencia de Listeria).

La primera alerta relevante de 2026 ocurrió el 20 de febrero y afectó exclusivamente a ciertas líneas de queso crema.

Lo novedoso de este aviso (emitido el 6 de septiembre de 2026): a diferencia de las alertas anteriores que eran más acotadas, la FDA confirmó que la contaminación afectó las instalaciones físicas de procesamiento.

Por ello, la empresa tuvo que hacer un retiro total que paralizó todas sus líneas de producción (incluyendo por primera vez 68 variedades de ensaladas deli preparadas, postres y bocadillos) y suspender operaciones hasta nuevo aviso.

Consejo práctico para la comunidad hispana: muchas personas de nuestra comunidad compran en bodegas locales o pequeños delicatessen latinos donde el queso crema con vegetal o las ensaladas se sirven al momento en envases genéricos de plástico transparente sin marca.

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