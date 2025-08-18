Labor Day 2025: tradición obrera impulsa el feriado más emblemático de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Labor Day honra a los trabajadores estadounidenses con una jornada que se mantiene vigente desde hace más de un siglo.

Según La República, el Congreso convirtió el Labor Day en feriado federal en 1894, aunque el primer desfile sindical ocurrió en Nueva York en 1882.

¿Cuándo se celebra el Labor Day?

La Central Labor Union organizó el segundo desfile en 1883 y consolidó la tradición durante la Revolución Industrial.

Además, el presidente Grover Cleveland oficializó la fecha y estableció el primer lunes de septiembre como feriado nacional.

Por eso, el Labor Day se convirtió en una jornada de descanso, reflexión y actividades familiares en todo el país.

Mientras tanto, la fecha marca el cierre simbólico del verano y anticipa el regreso al calendario escolar y laboral.

Labor Day impulsa viajes, reuniones y ofertas especiales

Este año, el Labor Day se celebra el lunes 1 de septiembre y coincide con el fin práctico de la temporada de albercas y actividades al aire libre.

Muchas familias aprovechan el día para realizar escapadas cortas, organizar parrilladas o participar en eventos comunitarios.

Además, el comercio lanza promociones que convierten el Labor Day en una fecha clave para el consumo interno.

En consecuencia, la jornada combina descanso, celebración y dinamismo económico en todo el territorio nacional.

Labor Day en EEUU

Por ello, el Labor Day representa una conquista histórica del movimiento obrero y un recordatorio del esfuerzo colectivo.

La fecha mantiene su vigencia como símbolo de respeto hacia quienes construyen el país con dedicación diaria.

