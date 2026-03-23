¿Qué quedará fuera del carrito? La lista de productos prohibidos para cupones SNAP en Texas a partir de abril

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó durante el año pasado que a partir del 1 de abril de 2026 entrará en vigor un cambio significativo en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que significa que se impedirá el uso de cupones alimenticios para comprar productos específicos, según reseñó La Nacion

Si bien, en agosto de 2025, el gobernador Abbott detalló la medida, tras la aprobación por parte del gobierno federal con respecto a la solicitud del estado para cambiar las reglas del programa.

En aquel momento, el mandatario perteneciente al Partido Republicano, aseguró que las nuevas reglas del programa SNAP "garantizarán que el dinero de los contribuyentes se utilice para comprar alimentos que aporten un verdadero valor nutricional".

Del mismo modo, a través del comunicado, la subcomisionada ejecutiva de servicios de acceso y elegibilidad de la Comisión de Salud y Servicios de Texas (HHSC), Molly Regan, enfatizó la importancia de dicho programa para millones de familias. Además, destacó que la medida tienen como objetivo mejorar el bienestar, la salud y calidad de vida de quienes residen en el estado de Texas, según relató La Nacion.

Productos que no podrá comprar con SNAP a partir del 1 de abril

Por su parte, la HHSC informó que los artículos que ya no serán elegibles para el programa. Es importante destacar que la prohibición abarca, en su mayoría, productos azucarados, con altos niveles de azúcar (dulces, bebidas, entre otros).

A continuación la lista de productos detallados que quedarán excluidos del SNAP:

Bebidas azucaradas

Chicles

Barras de chocolate

Frutos secos, pasas o frutas confitadas, glaseadas, cristalizadas o recubiertas con chocolate, caramelos o yogures.

Caramelos

Asu vez, la prohibición abarca bebidas no alcohólicas con agua que tengan cinco gramos o más de azúcar añadida o cualquier cantidad de edulcorantes artificiales, según detalló La Nacion.

Otras restricciones

También, SNAP llevará a cabo otras restricciones que anteriormente se encontraban vigentes. Entre los beneficios del programa, tampoco se pueden usar para comprar los siguientes productos:

Medicamentos

Alcohol

Artículos no alimenticios

Tabaco

Vitaminas

Alimentos que si puede adquirir con SNAP

Sin embargo, las nuevas prohibiciones no afectan a la lista principal de alimentos que el programa permite comprar. Entre los productos que si puede adquirir, destacan:

Carne, pescado y aves

Frutas y verduras

Pan y Cereales

Leche, sustitutos de la leche y otros productos lácteos

Semillas y plantas de jardín que producen alimentos

A su vez, se mantienen habilitadas ciertas bebidas como:

Que contienen más del 50% de jugo de frutas o verduras

Que contienen leche o sustitutos como soja o arroz

Finalmente, el SNAP es un programa federal dirigido a núcleos familiares con ingresos bajos o cuyos integrantes sean adultos mayores de 60 años.

Además, según información oficial, los beneficios son depositados en la tarjeta Lone Star. Dicho plástico funciona con un sistema de débito y se puede emplear en cualquier comercio que acepte los cupones, según lo indicó La Nacion.

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