Walmart adelanta el Black Friday y lanza descuentos de Hasta el 50%: aquí la lista de productos

Walmart activó sus promociones de Black Friday con descuentos de hasta 50% en categorías clave como electrónica, juguetes y artículos para el hogar. La minorista ofrece diez ofertas destacadas, incluyendo Apple AirPods y televisores TCL QLED.

La venta es inicialmente exclusiva en línea y estará disponible hasta el 30 de noviembre, para permitir a los consumidores adelantar sus compras navideñas.

¿Cuándo inician y terminan las ofertas de Black Friday de Walmart?

Las promociones de Black Friday de Walmart se encuentran activas y fueron lanzadas inicialmente de forma exclusiva en línea.

La minorista ofrece descuentos de hasta 50% en su catálogo digital, cubriendo electrónica, juguetes, artículos para el hogar y electrodomésticos.

La venta en línea estará disponible solo por tiempo limitado, terminando el 30 de noviembre. Para aquellos que prefieren las tiendas físicas, las ofertas comenzarán el 28 de noviembre. Walmart recomienda comprar cuanto antes para asegurar la disponibilidad de los productos más populares.

¿Cuáles son las mejores ofertas de Walmart?

Walmart reunió diez de las ofertas más destacadas de la temporada, concentrándose en tecnología. Entre los productos más vendidos se encuentran los Apple AirPods 4 con cancelación activa de ruido, que bajan a $109.99 dólares, generando un ahorro de $69 dólares.

También destaca el iPad Apple 2025 de 11 pulgadas (128 GB) por $274 dólares, con un ahorro de $75 dólares.

Para los amantes de los videojuegos, el paquete Sony PlayStation 5 Slim más un control inalámbrico se ofrece por $499.99 dólares, permitiendo un ahorro de $124.99 dólares. En tecnología para el hogar, el televisor TCL 98″ Q Series 4K QLED (modelo 2025) tiene un precio de $998 dólares, lo que significa un ahorro de $800 dólares.

¿Qué beneficios adicionales ofrece Walmart?

Además de los descuentos en electrónica y otros artículos, Walmart redujo el costo de su membresía Walmart+. La suscripción, que regularmente cuesta $98 dólares, está disponible por $49 dólares durante el primer año.

La membresía ofrece acceso anticipado a promociones, permitiendo a los suscriptores asegurar las mejores ofertas antes que el público general. También incluye envíos más rápidos y descuentos adicionales en gasolina, potenciando la experiencia de compra de los clientes.

¿Qué otras ofertas destacan en Walmart?

El listado de rebajas incluye también artículos para el hogar y cuidado personal. La Laptop HP de 15.6″ FHD Intel Core i3 se ofrece por $283.99 dólares, generando un ahorro de $266 dólares. En la cocina, la Máquina de espresso Ninja Luxe Cafe Premier Series baja a $499 dólares, con un ahorro de $100 dólares.

Otro artículo notable es el Purificador de aire Dreo HEPA para cuartos grandes, que se vende por $59.99 dólares, lo que equivale a un descuento del 50% sobre su precio original. Estos descuentos se mantienen solo por tiempo limitado y en estas fechas se lo lleva el que compre primero.

