Terror en Malibú: puma ataca a una niña mientras alimentaba gallinas en el patio de su casa

Suscríbete a nuestros canales

Una menor de 11 años fue atacada por un puma en su patio trasero en Malibú, California, el domingo 10 de agosto. El incidente ocurrió cuando la niña alimentaba gallinas y fue alcanzada por el felino, que posteriormente fue abatido por las autoridades.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que alrededor de las 5:42 p.m., una niña fue atacada en su propiedad ubicada en el bloque 32500 de Pacific Coast Highway, reportó Infobae.

La menor sufrió una mordida en el brazo y fue atendida inicialmente por los bomberos del condado antes de ser trasladada al hospital por sus padres.

Alcance de las heridas de la niña

Según KTLA, las lesiones no representan un riesgo mortal y se espera que la niña se recupere completamente. Las primeras versiones sugieren que el ataque ocurrió mientras ella alimentaba gallinas en el exterior, lo cual pudo haber atraído al puma.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia implementaron un operativo para localizar y contener al felino. La participación del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) fue crucial para identificar al puma.

El puma fue posteriormente sacrificado

Tras localizarlo, las autoridades dispararon contra el ejemplar para sacrificarlo, considerando que representaba un riesgo para la comunidad, informó KTLA.

Las muestras recolectadas del animal y de la víctima confirmaron posteriormente que ambos estaban relacionados mediante análisis de ADN, asegurando así la identificación correcta del ejemplar involucrado en el ataque.

Tras estabilizar a la menor, los paramédicos la trasladaron al hospital sin mayores complicaciones. La presencia del puma generó preocupación entre los residentes cercanos, quienes vieron reforzada su seguridad gracias a la rápida respuesta policial y ambiental.

Hasta el momento, el CDFW no ha emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, pero se espera que brinde información adicional próximamente.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube