Subvenciones para emprendedores en Carolina del Norte: descubra si puede aplicar y cuáles son los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

En Carolina del Norte, Estados Unidos (EEUU), los emprendedores que están en la búsqueda para obtener subvenciones tienes hasta finales de mes para solicitar a un programa que se encuentra activo, esto es lo que debe saber.

Estamos hablando del programa de subvenciones MICRO y SEED de la Fundación NC IDEA, las cuales están dirigidas a impulsar tanto ideas de negocio en etapas iniciales como empresas que buscan escalar su nivel, como lo reseña el portal de La Noticia.

Actualmente el impulso lo están generando a través de subvenciones de hasta $10.000 y $50.000 y a esto se le suma el valioso aporte de redes de contacto, mentorías y programas formativos.

Sin embargo, deben tener en cuenta que el calendario de solicitudes ha entrado en cuenta regresiva, solo pueden aplicar hasta el 25 de agosto.

Tienen preferencia por empresas innovadoras, escalables y con una ventaja competitiva sostenible, con esto se refieren a compañías con un producto o modelo de negocio innovador.

Con potencial para convertirse en empresa multimillonaria o atraer inversión institucional.

Subvenciones Micro o Seed: sepa a cuál podría aplicar

En el caso de la Micro:

Pueden aplicar empresas nuevas que buscan validar y promover su idea en el mercado.

Señalan que NC IDEA MICRO combina $10.000 en financiación con un programa de ocho semanas para acelerar el progreso de su empresa.

El programa incluye:

Identificación de clientes iniciales y sus necesidades.

Estrategias de recaudación de fondos y marketing.

Reuniones con más de 15 mentores expertos.

Presentación final ante mentores y otros emprendedores

El uso de estos fondos debe ser distribuido de la siguiente forma:

75% de los fondos se entregan al firmar el acuerdo.

El 25% restante se otorga dos meses después, tras un seguimiento de progreso.

En el caso de la Seed:

Financia a empresas en etapa temprana que ya tienen tracción y buscan acelerar su crecimiento, reduciendo riesgos asociados a la expansión.

Otorga fondos distribuidos en 6 a 12 meses en tramos vinculados a objetivos, y los beneficiarios deben reportar avances antes de recibir cada desembolso.

Indican que los beneficiarios de MICRO pueden aplicar a SEED en futuros ciclos, obteniendo el monto completo de $50.000, siempre que cumplan los requisitos.

Si está interesado, tenga en cuenta que la atención virtual se ofrecerá hasta el 22 de agosto.

Puede obtener más información sobre los requisitos y las planillas de solicitud en los siguientes enlaces: https://ncidea.org/nc-idea-micro/ y https://ncidea.org/nc-idea-seed/.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube