Carta astral de David Guetta: Entérate en qué rama asegurar su patrimonio

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David Guetta. Nació en Paris, Francia el 07 de noviembre de 1967 a las 07:55 am, es del signo Escorpio, ascendente Escorpio y Luna en Capricornio. DJ, productor, compositor, músico, arreglista, 7 discos, 11 discos recopilatorios, 5 veces galardonado como el DJ número 1 del mundo, 2 premios Grammy, 6 premios MTV, 2 American Music Awards, 3 Billboard Music Awards, primer artista en alcanzar 20 temas en el puesto número 1 de la lista Dance, 15 presentaciones en Tomorrowland, 23 mil millones de visitas en YouTube, 12 millones de seguidores en Instagram y 85 millones de oyentes mensuales en Spotify, durante 2021 vendió su catálogo a Warner Music por 150 millones, considerado el máximo exponente del dance electrónico.

Futuro: Mantendrá su nivel profesional por 15 años más, para luego dar paso a las nuevas generaciones y dejar la cima de manera definitiva. Seguirá apoyando a nuevos talentos y producirá algunos artistas en crecimiento. Continuará en labores filantrópicas y ayudará siempre al más necesitado. Disfrutará su condición de celebridad a escala mundial.

Salud: Deberá hacer un poco de ejercicio para fortalecer sus huesos y ligamentos. También podría pasarla muy mal en temas dentales en vista que es una zona vulnerable. Tendrá dinero para solventar y llegar fuerte a los 80 años donde volverá a tener dificultades físicas.

Amor: Tendrá una crisis amorosa durante el 2030 pero aun así no se divorcia, la comunicación y el amor por sus hijos lo mantendrán unido por mucho tiempo más. La estabilidad se hace todos los años más fuerte y se mantendrá en pareja.

Dinero: No podrá superar la marca de 80 conciertos al año y bajará su número a la mitad para conservar la salud y rescatar el tiempo perdido con sus hijos para el disfrute de toda su fortuna. Estará asegurando su patrimonio en la industria turística y en plataformas para crear música.

Familia: Piensa que ya es suficiente tener 4 hijos y es muy posible que no vuelva a ser padre. Estará haciendo su mejor esfuerzo para mantener unidos a todos sus hijos para compartir con ellos todo el tiempo que se pueda.

Emociones: Es muy intenso, pero a la vez inteligente permitiendo tener un buen balance para mantener los pies en contacto con la tierra y controlar su ego. No les gusta sentirse inestable y procura estar seguro de todo lo que hace.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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