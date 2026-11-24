Greivis Vásquez, nació en Caracas, Venezuela, el 16 de enero de 1987 a la 1:01 am, es del signo Capricornio con ascendente Escorpio y la Luna en Leo. Es el tercer jugador venezolano en llegar a la NBA. Seleccionado en el 2010 por Memphis Grizzlies en la primera ronda del draft en el puesto 28. Durante sus siete años de carrera jugó con seis equipos Memphis Grizzlies, New Orleans Hornets, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets. Es el máximo anotador criollo en la liga con 3,591 puntos. Selección Nacional desde 2007 hasta 2014 donde encestó 515 puntos en 35 encuentros con un promedio de 14.7 puntos por juego. Propietario del equipo Cafeteros de Armenia, que compite en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia. Comparte actividades formativas en categorías menores y cuenta con su propia agencia de representación de atletas. Trabaja actualmente como comentarista y analista de televisión de la NBA, Telemundo Deportes, Prime Video y Monumental Sports Network. Padre de 3 hijos.

Futuro: Será un gran líder y una figura clave para el desarrollo deportivo del país. Apoyará a los nuevos talentos y podría llegar a ser un alto dirigente para el beneficio de futuras leyendas. Seguramente va a tener la oportunidad de masificar el basquetbol por todos los rincones de la nación.

Salud: Tendrá que cuidar muy bien la salud durante los años 2027-28. El desgaste energético es considerable y podría sufrir de agotamiento crónico. Requiere de un mayor control en el sistema respiratorio y buscar un tratamiento especial para eliminar las alergias.

Amor: Por su carácter, se le ha hecho muy complicado establecer una relación amorosa estable. Debe aprender de las experiencias y dejar de imponer su criterio para abrir paso a una unión más integral que permita un proyecto de vida común.

Dinero: Se mantendrá trabajando en el deporte y con el tiempo, pudiera llegar a tener su propia academia o centro de desarrollo de atletas jóvenes. Es un buen gerente y líder para trabajar en el crecimiento de organizaciones deportivas.

Familia: Sus tres hijos son el motor principal de su vida y está en constante protección de ellos. Trata de motivarlos para que sigan avanzando de manera sólida y se siente muy orgulloso de sus logros. Mantiene una estrecha comunicación con sus herederos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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