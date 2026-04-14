Carta astral de Neutro Shorty: Es muy posible que en algunos años cambie de estilo

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Neutro Shorty. Nació en Caracas, Venezuela, el 19 de junio de 1993, a las 12:50 pm, es del signo Géminis con ascendente en Libra y Luna en Géminis. Cantante, rapero, compositor, músico y productor. Reconocido a nivel mundial como uno de los mejores representantes del Trap y Rap de su generación, ganándose el apodo del “rey del Trap” que saltá a la fama al ganar el Concurso Nacional de Freestylers en 2013. Ha grabado 12 discos y ha realizado 28 colaboraciones con otros artistas donde destacan, Chino y Nacho, Rawayana, Akapellah, Micro TDH, Bizarrap, Chyno Miranda, Corina Smith, Big Soto, Apache. Ganador de 4 Premios Pepsi Music y una vez nominado a Premio lo Nuestros. Se encuentra en una relación estable y es padre de un hijo.

Futuro: Se plantean excelentes oportunidades al buscar nuevas alternativas para lograr la internacionalización y consolidar una carrera artística. Es muy posible que en algunos años cambie de estilo y se quede definitivo en la salsa para tener un mayor éxito.

Salud: Debe cuidarse aún más de alergias y problemas respiratorios. Se recomienda no vivir en climas muy fríos, porque podrá perjudicar su rendimiento vocal. Siempre debe estar atento a los pulmones y con el tiempo activará su cuerpo con ejercicios aeróbicos para mantenerse en forma.

Amor: Seguramente estará pasando por una oportunidad de matrimonio para el año 2027. Su pareja es estable y estará muy bien respaldado por años para seguir creciendo juntos y avanzar en la vida. Con el tiempo, se convertirán en un excelente ejemplo para otros artistas.

Dinero: El dinero estará fluyendo con mayor fuerza a partir del año 2031 y no volverá a tener dificultades financieras. Trabajará menos, pero será más efectivo en alcanzar sus éxitos y mantendrá un buen ritmo para convertirse en una leyenda del género urbano.

Familia: El soporte más importante en su vida son sus familiares más cercanos. El cambio de país y las diversas mudanzas ha complicado la convivencia y el disfrute del afecto. Sueña con tener una familia más estable y unida, y en algún momento sanar heridas.

Emociones: Vivirá más estable y disfrutará de su paz interior después de consolidar una vida artística fructífera para garantizar el bienestar de su familia que es el principal motor de vida. Siempre estará en conexión con Dios que le genera un sentimiento muy firme basado en su fe inquebrantable.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin