Príncipe Jorge de Gales, nació en Inglaterra, Londres el 22 de julio de 2013 a las 4:24 pm, es del signo Cáncer, ascendente Escorpio y Luna en Capricornio. Actualmente tiene 13 años y es el segundo en la línea de sucesión al trono británico. Hijo mayor de Willians, Príncipe de Gales, futuro Rey de Inglaterra, primer hijo de Diana de Gales y el Rey Carlos III. Siguiendo la tradición está iniciando la secundaria en el prestigioso y exclusivo internado masculino Eton College. También inició su formación militar como piloto y se espera que más adelante continúe sus estudios militares correspondientes. Domina con fluides el español gracias a su niñera de origen español y estudia el francés de manera académica.

Futuro: Subirá al trono muy joven y será un Rey guerrero que está obligado a defender su patria e historia. Será reconocido como un monarca de gran fuerza y poder. Será admirado por todos, pondrá a temblar a sus enemigos y saldrá con la victoria.

Salud: Gozará de muy buena salud, aunque debe cuidar siempre la garganta, el cuello, las tiroides y todas sus dolencias. Es prioritario su buen resguardo en momentos de crisis producto de conflictos bélicos para conservar la vida.

Amor: Es muy selectivo y seguramente le costará un poco encontrar a la futura Reina. Es una persona muy seria y estable emocionalmente y no se permite a si mismo los excesos exploratorios generando muy pocas aventuras amorosas. Será asediado por las chicas y lo pensará muy bien antes de casarse.

Dinero: Tendrá muchas oportunidades de hacer una expansión de su reino y conquistar nuevos territorios. Sus riquezas serán relacionadas directamente con la explotación de países extranjeros. Su poder económico será considerable y vinculado con la industria de los alimentos.

Familia: Le dolerá mucho la pérdida de su padre en medio de un conflicto militar y estará dispuesto a vengar su sangre con el apoyo familiar y en especial el de su hermana Carlota, quien estará siempre presente para ayudarlo a tomar decisiones importantes.

Emociones: Su mayor potencial es su estabilidad emocional para tomar decisiones acertadas. Su sabiduría será recordada y escribirá un capítulo importante en la historia de su país, por su valentía y coraje para afrontar a los enemigos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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