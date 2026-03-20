Equinoccio de Primavera: Entérate cómo afecta a cada uno de los signos

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Hoy 20 de marzo, celebramos un día excepcional, quizás el más trascendental del calendario. Se inicia la primavera en nuestro planeta tierra donde recorremos el Cosmos por las diferentes galaxias del espacio, abriendo un nuevo ciclo vital para su cumpleaños. En este instante de equilibrio perfecto, recibimos exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad; un fenómeno de equidad absoluta que se activa a las 10:46 am (hora de Venezuela).

Estamos ante el despertar de la vida. Las energías se manifiestan positivamente, la naturaleza proclama su victoria y todo comienza a florecer. Las plantas resplandecen y el entorno se torna excelso. Los animales, en sintonía con esta belleza, se entregan al instinto de procreación para asegurar la continuidad de las especies. Es la abundancia en su estado más puro con todos los elementos necesarios para avanzar.

Para las culturas ancestrales, este era un día de profunda veneración. Existen innumerables monumentos con precisión matemática para conmemorar este evento estelar. Entre los más emblemáticos destacan: Chichén Itzá (México): Donde los Mayas lograron que la luz y la sombra dibujen el descenso de la serpiente emplumada, Kukulcán. Teotihuacán (México): Miles visitan la Pirámide del Sol para recargarse de energía en su cúspide. Giza (Egipto): Cuyas Grandes Pirámides mantienen una alineación perfecta con los equinoccios. Tiwanaku (Bolivia): En la Puerta del Sol, el astro rey se posiciona de frente ante la mirada de multitudes. Stonehenge (Inglaterra): El amanecer se alinea de forma impresionante con los megalitos.

Nosotros también podemos honrar esta fecha. Sugiero saludar al Sol con gratitud por el regalo de la vida. Es un momento propicio para pedir salud, bienestar, prosperidad y sabiduría. Puedes vestir de amarillo, decorar con girasoles y disfrutar de un almuerzo especial en familia.

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Los signos del zodíaco

ARIES

Será un nuevo comienzo para renovar energías y volver otra vez a la ruta correcta enfocados en una meta. Es importante mantener la salud y evitar situaciones que puedan poner en peligro la integridad física. Buscar seguridad es la acción más importante durante este periodo para salir con la gloria en las manos.

TAURO

Mantener el ritmo es lo primordial para seguir dándole continuidad a las labores ya iniciadas. Para tener mejores resultados, se debe realizar un análisis detallado para evaluar los errores y los aciertos. Luego, efectuar los cambios y seguir avanzando en medio de los obstáculos normales que existen en el camino.

GÉMINIS

El impulso será muy grande y requiere de una dirección adecuada y estable para no perder recursos económicos ni tiempo. Es necesario establecer metas fijas para poder diseñar estrategias que permitan alcanzar dichas metas. Es importante mantener el enfoque para que los elementos distractores no cambien el rumbo.

CÁNCER

Todo se efectuará muy rápido y deberán estar alerta para sacar la mayor cantidad de beneficios de este momento histórico de progresos. Traten de no frenar los acontecimientos, en cambio busque acelerar aún más los adelantos. Recuerden que estas ayudas del Universo son escasas y deben agradecerse.

LEO

Sentirán que llegó el momento de actuar en medio del caos colectivo que se mantiene en el exterior. Se requiere de un líder que indique el camino para tener mejores resultados y progresar. Tomen el control para salir adelante y reconozcan que son las personas más preparadas e indicadas para lograr la victoria.

VIRGO

Todo cambio genera molestias por romper el orden establecido. Llegó el momento de instituir nuevos controles para adaptarse a los procesos de transformaciones en búsqueda de mejores resultados en el colectivo. Son los únicos que pueden ver los detalles que significan la diferencia entre lo bueno y lo excelente.

LIBRA

Se está perdiendo el equilibrio físico, ocasionando dificultades en el ámbito de la salud. Se requiere una mayor atención en este sector de vital importancia. Será mejor visitar a los especialistas para realizar exámenes importantes y establecer los tratamientos requeridos para evitar situaciones complicadas.

ESCORPIO

Se requiere volver a chequear todo lo que está pasando y se debe mejorar para acelerar los procesos del cambio y ser parte de la solución. Se necesita desplazar gran cantidad de energía para establecer el nuevo orden colectivo con la oportunidad de evolucionar. Ahora son los protagonistas primordiales para florecer.

SAGITARIO

Tienen el reto de dejar atrás todos los miedos basados en experiencias negativas para poder entrar en un nuevo ciclo de prosperidad y abundancia. Se recomienda, eliminar el papel de víctima y enfocar sus fuerzas en el futuro resplandeciente. Creer en sí mismo es la principal acción para levantarse del suelo y volver a caminar.

CAPRICORNIO

Harán ejercicio de su apertura mental para poder asimilar todos los cambios positivos que la sociedad está manifestando para el bienestar de todos. No tendrán otra alternativa que sumar fuerzas para precipitar los acontecimientos. El colectivo requiere de la aprobación por ser unos sabios con infinidad de conocimientos.

ACUARIO

Estarán alegres al ver que todo lo que han soñado se puede convertir en una realidad. Quizás nunca pensaron que este día llegaría y aun así disfrutan de lo que están viviendo. No se asusten al ver que todos los caminos se están abriendo para que puedan seleccionar una dirección y seguir caminando a buen ritmo.

PISCIS

Se acabaron los pensamientos dispersos. Es hora de enfocar lo que se quiere en el futuro cercano. No existe tiempo para perder en la espera de un futuro mejor sin hacer nada para que ese momento se manifieste. Todo depende de lo que se efectué de manera concreta. Serán reconocidos por lo que hagan y no por lo que sueñen.

Por Arturo Acosta

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