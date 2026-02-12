Estos son los colores que debes usar y evitar el 17 de febrero: Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego

Suscríbete a nuestros canales

¿Estás preparando tu outfit para el Año Nuevo Chino? Según los expertos, los colores que debes incluir son los vibrantes como rojo o dorado para la buena suerte y la prosperidad; además, se recomienda el uso de prendas nuevas que simbolizan un nuevo comienzo.

En esta oportunidad, el Año Nuevo Lunar chino será el próximo 17 de febrero y coincide con el eclipse solar anular. Esta fecha marca el inicio del Año del Caballo de Fuego, “uno de los signos del zodiaco chino, el cual es asociado con la energía, la determinación y la buena fortuna”, refiere Univisión.

¿Qué colores usar el Año Nuevo Chino?

Tal como indicamos, cada año el color rojo y el dorado se apuntan como los predilectos para el outfit, sin embargo, para el 2026, también se suman el blanco y los tonos verdes; los cuales atraen la fortuna, abundancia, crecimiento y renovación.

Ten en cuenta que no debes vestirte por vestir, la elección de los colores correctos es clave para equilibrar el elemento fuego con tu propio signo. En tal sentido, El Comercio comparte qué colores de prendas debes usar de acuerdo a tu signo del horóscopo chino.

- Rata: negro, azul profundo o plateado

- Búfalo o buey: café, beige y verde suave

- Tigre: azul y verde vibrante

- Conejo: tonos pastel, rosa muy claro y blanco

- Dragón: dorado, rojo y púrpura

- Serpiente: negro, violeta y color como el vino

- Caballo: azul claro, verde lima y naranja

- Cabra: crema, lavanda o verde agua

- Mono: amarillo, blanco y plateado

- Gallo: rojo, cobre y dorado

- Perro: azul oscuro, tonos tierra y verde oliva

- Cerdo: rosa, celeste y verde claro

¡Evítalos!

Por otra parte, también se sugiere que al preparar el outfit se evite el uso de algunos colores como el blanco, negro y azul oscuro, porque simbolizan luto, energía negativa y estancamiento, refiere la Inteligencia Artificial.

Los colores correctos en la ropa y los accesorios tienen un gran poder y potencian la energía de la prosperidad, el amor y la salud, pero la elección incorrecta, puede bloquearla, por lo que es esencial conocer cuáles son esos colores que según tu signo chino debes evitar usar el 17 de febrero 2026, cuando inicia el Año Nuevo Chino. Ingresa en el video y conoce de qué colores se trata:

