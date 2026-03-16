Predicciones de la semana del 16 al 22 de marzo

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ARIES: Te encuentras esta semana ante una oportunidad sagrada para confrontar tus instintos más profundos y desarticular de una vez por todas las ataduras emocionales que han limitado tu expansión. Lilith te bendice a través de un trígono armónico, proyectando luz sobre tus sombras, no para que te amedrenten, sino para que logres transmutarlas en sabiduría pura. Al integrar estas facetas ocultas con valentía, tu espíritu se sentirá ligero y renovado, listo para reclamar el lugar que te corresponde por derecho propio. Este renacimiento espiritual no solo blindará tu voluntad, sino que despejará el camino de obstáculos. ¡Libérate!

TAURO: Durante toda la semana la Luna te abraza a través de un sextil especialmente bueno, brindándote la lucidez necesaria para restaurar tu equilibrio interno. Es el momento ideal para disolver antiguos resentimientos y revitalizar los vínculos que nutren tu espíritu, permitiendo que la empatía guíe tus palabras. Al expandir tu generosidad hacia los otros, notarás que el afecto mutuo se expande transformándose en un santuario para tu alma. El Cosmos está listo para retribuir tu nobleza, abriendo portales de prosperidad que brotan desde tu propia estabilidad emocional. ¡Entrégate!

GÉMINIS: El Cosmos demanda tu luz con una urgencia renovada. Conserva tu intelecto enfocado en el horizonte de infinitas alternativas que se despliegan ante ti. Aunque la Luna está activa con una cuadratura tensa, si ejecutas un análisis riguroso descubrirás que tus conquistas y tu agudeza mental te colocan en una posición de vanguardia, rebosante de potencial frente a los demás. No permitas que las fluctuaciones emocionales nublen tu visión. Tú posees la versatilidad necesaria para convertir cualquier fricción en un impulso creativo. Al confiar plenamente en tu ingenio, abrirás puertas que hasta ayer eran invisibles. ¡Enfócate!

CÁNCER: Esta es tu semana definitiva. Al depurar tu entorno de malas compañías y elevar tus pensamientos, abres de par en par las puertas a una prosperidad que se mostrará con claridad en el sentido directo del bienestar. La Luna en un trígono de fuego y vitalidad te impulsa a reclamar tu espacio legítimo y a proyectar tus ambiciones con una determinación. Hoy posees la autoridad absoluta para rediseñar tu realidad bajo el dictado de tus anhelos. No permitas que el eco del pasado defina tu horizonte. Este tránsito actúa como un catalizador de cambio, permitiéndote soltar las anclas emocionales. ¡Suéltate!

LEO: Posees una voluntad inquebrantable; es una semana positiva para activarte con una determinación feroz para avanzar con paso firme por el sendero correcto para alcanzar la meta fijada. Te encuentras bajo la bendición de un trígono armónico con Venus, una configuración sagrada que te otorga la gracia necesaria para refrescar tus energías y persistir en tu propósito. No te detengas ahora, el triunfo que se vislumbra en el horizonte es la recompensa justa a tu lealtad y a tu inagotable fuego interior. Aunque atravieses pruebas, recuerda que no hay obstáculo que no pueda ser vencido bajo la protección del Señor. ¡Agradece!

VIRGO: Actualmente en esta semana transitas bajo el dominio de una oposición solar desafiante, una configuración que demanda tu máxima atención para proteger tu bienestar físico y emocional. Esta situación podría intentar drenar tu vitalidad o inclinarte hacia estados de desánimo; por ello, es imperativo que eleves tu frecuencia y te desprendas definitivamente de los procesos dolorosos del pasado. El perdón no es solo un acto de nobleza, sino una herramienta de liberación necesaria para avanzar con la fuerza de Dios iluminando tu sendero. Prioriza tu salud y tu paz mental como tus tesoros más valiosos. ¡Cuídate!

LIBRA: Mantente receptivo durante la semana y recibe las señales para activar una sintonía con la oposición de Neptuno que te ofrece una oportunidad única para alcanzar un progreso genuino y trascendental. Al abrir tu corazón a esta asistencia invisible, descubrirás que las soluciones emergen de forma orgánica, disolviendo cualquier rastro de esfuerzo. Este flujo neptuniano cuando se abraza con fe, se convierte en una brújula infalible que te permite navegar por encima de las dudas y las incertidumbres del entorno. Dedica momentos sagrados al silencio y la oración, permitiendo un ordene que armonice tu mundo interior. ¡Medita!

ESCORPIO: No esperes a que las circunstancias sean perfectas. Utiliza tu intensidad característica para romper las cadenas de la inercia y forjar el cambio que tanto anhelas. Es imperativo que pases a la acción y abandones cualquier estado de estancamiento. Aprovecha las energías de Marte que te apoya con un trígono armónico excepcional otorgándote el impulso vital para emerger con fuerza y reclamar tu posición como triunfador. Este tránsito del planeta Marte te dota de una voluntad inquebrantable para transmutar el dolor en combustible, y la duda en una estrategia ganadora. ¡Avanza!

SAGITARIO: El tránsito de Mercurio retrógrado impacta tu signo a través de una cuadratura negativa, señalando que este no es la semana propicia para abordar diálogos trascendentales con tu núcleo familiar más cercano. La recomendación astrológica, es ejercer la paciencia y permitir que esta energía se asiente durante el próximo mes antes de intentar resoluciones definitivas. Si insistes en temas críticos y conflictivo, podrías verte forzado a transitar senderos abruptos, capaces de generar consecuencias complejas en tu estabilidad personal. Es el instante preciso para reanimarse con madurez y reconducir el sendero. ¡Cálmate!

CAPRICORNIO: Esta semana, la Luna te favorece otorgándote la claridad necesaria para consolidar una estabilidad emocional envidiable. Te encuentras bajo la influencia regeneradora de un sextil armónico, una configuración que eleva tu estado anímico y te sitúa en una vibración sumamente favorable. Disfruta plenamente de este oasis de bienestar, pero evita caer en la inercia de la comodidad; recuerda que la gloria es solo una estación en tu viaje, no el destino final. En esta existencia, nuestra misión es evolucionar con rigor, expandir nuestros horizontes y persistir con plena conciencia. ¡Equilibrio!

ACUARIO: Existe activo en la semana un sextil armónico con Neptuno y esta conexión con lo invisible no solo aclara tu visión, sino que transmuta tus miedos en una audacia vanguardista capaz de transformar tu entorno. Al sintonizar tu mente con estas frecuencias elevadas, te conviertes en un canal de innovación y sabiduría para quienes te rodean. Confía en el despliegue de tu propósito divino, pues cada paso que das en coherencia con tu espíritu te acerca a la manifestación de una realidad donde tu libertad y tu bienestar son innegociables. Portas la armadura de la verdad que garantiza la victoria. ¡Continúa!

PISCIS: Se obtienen grandes beneficios a través de la conjunción de la Luna que está transitando por tu signo, activando esta semana un equilibrio emocional profundo. Tendrás la seguridad plenamente en realizar un proceso de limpieza espiritual que te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones en el amor propio y la justicia divina. Deja que la serenidad de este ciclo sea el alivio que devuelva tu confianza y te ordene un renacer colmado de abundancia. Es el momento de liberarte definitivamente de las sombras y abrir un espacio sagrado para que la luz inunde cada rincón de tu existencia. ¡Confía!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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