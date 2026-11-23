ARIES: El panorama comienza a evolucionar de manera notable a tu favor, resultando idóneo, ya que las determinaciones que asumes en el presente son las acertadas y te generarán recompensas significativas en el futuro inmediato. Actualmente, durante la semana se forma un sextil, aspecto armónico con Urano transitando por tu energía zodiacal, lo cual propicia un escenario sumamente favorable para las renovaciones y metamorfosis personales. Aprovecha este impulso cósmico para romper con viejas estructuras y atrévete a explorar caminos innovadores que antes parecían lejanos. ¡Actualízate!

TAURO: Te ves desafiado por una tensa cuadratura con Marte, una fuerza intensa capaz de nublar tu discernimiento. Las reacciones precipitadas y la impulsividad representan tus mayores desaciertos. Ten presente que la serenidad espiritual y la claridad de mente constituyen tus mejores recursos para atravesar este oleaje emocional. Tu táctica más inteligente en el presente consiste en una retirada estratégica. Permítete una pausa antes de emitir cualquier palabra o tomar decisiones definitivas que puedan comprometer tu estabilidad. Esta etapa de introspección te servirá como un escudo protector para fortalecerte. ¡Cálmate!

GÉMINIS: La Luna irradia su influencia sobre tu signo, convirtiéndote en el centro de atención de todo el firmamento. Continúa avanzando, manteniendo siempre la armonía y el afecto hacia tu propia esencia, para luego irradiarlo hacia tus familiares. Aprovecha este magnetismo natural para expresar tus ideas más brillantes y conectar profundamente con quienes te rodean. La sensibilidad estará a flor de piel, permitiéndote percibir señales sutiles que guiarán tus próximos proyectos con total certeza. Cierra la semana elevando tus intenciones al cielo para manifestar tus anhelos. ¡Ilumínate!

CÁNCER: Semana intensa donde enfrentas una desafiante oposición con Lilith que está generando bloqueos. Te conviene revisar detenidamente tus pasos. Es fundamental que encuentres la forma de trazar objetivos renovados y comprendas que la ruta por la cual avanzas no es la adecuada. Reflexiona con mayor profundidad antes de proceder por mero arrebato. Este aspecto astral te invita a soltar viejos apegos emocionales que hoy actúan como anclas en tu evolución personal. Al detenerte a observar el panorama con frialdad, descubrirás alternativas mucho más alineadas con tu verdadero propósito. ¡Analízate!

LEO: Te encuentras atravesando una compleja oposición con el Nodo Norte, situación que te sumerge en una etapa de ambigüedad y desconcierto. Este tránsito celestial te exige evaluar con madurez las cargas que debes soltar para avanzar sin ataduras. La elección que tomes en este instante, definirá un parteaguas en tu trayectoria. Escucha con atención la voz de tu sabiduría interna, ella sabrá disipar la bruma del momento. Mantén la firmeza en tu propósito y recuerda que cada camino elegido con conciencia, te acerca con mayor fuerza a tu verdadera realización. ¡Decídete!

VIRGO: Durante esta jornada semanal cuentas con una valiosa ocasión para examinar con mayor detenimiento lo que ocurre a tu alrededor y corregir ciertos aspectos. A lo largo de nuestra existencia resulta fundamental reconocer nuestras propias fallas. Te encuentras bajo el influjo de un armónico trígono con Lilith. Aprovecha esta lucidez introspectiva para liberar viejas autocríticas que solo limitan tu verdadero potencial de crecimiento. El Cosmos te ofrece esta vía constructiva para discernir con claridad qué necesitas transformar para convertirte en una persona más elevada, luminosa y optimista. ¡Supérate!

LIBRA: El Creador te colma de gracia y mantiene su respaldo para que prosigas en tu existencia evolucionando y fortaleciéndote de forma más consistente, avanzando con determinación por el camino de la claridad. Diversas puertas comienzan a desplegarse y te conviene capitalizarlas para enriquecer tu realidad presente. Estás envuelto en una vibración favorable gracias a un magnífico trígono con la Luna. Permite que esta armonía celestial equilibre tus emociones y potencie tu carisma en cada interacción cotidiana. Las alianzas y proyectos que inicies con este manto astral contarán con una fluidez extraordinaria. ¡Avanza!

ESCORPIO: Los obstáculos se apilan y surge el desalentador sentimiento de remar en absoluta soledad, careciendo de aliados. El firmamento señala un tránsito tenso en cuadratura con Júpiter, propiciando que los proyectos sufran desvíos imprevistos. Permítete soltar el control absoluto sobre las circunstancias y confía en los tiempos perfectos del Universo. Al alejarte del ruido cotidiano, tu intuición recuperará la nitidez necesaria para hallar salidas ingeniosas a cualquier contratiempo. Respira con profundidad y abraza este paréntesis como una oportunidad de renovación espiritual y descanso profundo. ¡Entrégate!

SAGITARIO: Esta semana se presenta con ciertos desafíos, aquello que no logra destruirte te impulsa. Te has transformado en un auténtico paladín de la vida, capaz de acelerar el paso cuando anhelas conquistar nuevas metas o detenerte a voluntad. No obstante, al mantener a la Luna en oposición, aún persisten en tu mente recuerdos o nostalgias por etapas pretéritas. Permítete soltar esas amarras de antaño para que el peso de lo viejo no obstaculice tu vuelo hacia futuros más prometedores. Al integrar las lecciones del ayer, tu espíritu aventurero recuperará la brújula y la alegría que te caracterizan. ¡Libérate!

CAPRICORNIO: Mantente alerta y con plena conciencia de tus movimientos, neutralizando así cualquier eventualidad imprevista. Este aspecto astral te recuerda la importancia de honrar los límites de tu cuerpo y no exceder tus fuerzas en actividades de riesgo innecesario. Te encuentras bajo el influjo de una tensa cuadratura con Saturno. Es imperativo prevenir cualquier clase de percance, tropiezo o impacto físico. Resulta indispensable mantener la guardia en alto e incrementar tu concentración. Protege en todo instante tu integridad para eludir complicaciones futuras. ¡Cuídate!

ACUARIO: El influjo benéfico de Urano en trígono impulsa el crecimiento, ratificando que al soltar la ansiedad florecen posibilidades inimaginables. Aprovecha esta sintonía cósmica para materializar tus visiones más vanguardistas sin temor a romper moldes establecidos. La originalidad será tu mayor estandarte atrayendo hacia tu círculo, a personas y recursos perfectamente alineados con tu propósito superior. Mantén la mente abierta y el espíritu receptivo. Tu constancia fusionada con esta renovada dinámica de acción, te perfilará como una persona invencible frente al porvenir. ¡Impúlsate!

PISCIS: Cuentas esta semana con un armónico trígono junto a Mercurio. Esta vibración te concede la ocasión ideal para conciliar posturas y resolver cualquier disputa en el ámbito de tus relaciones. Tan pronto como logres disolver dificultades, se desplegarán nuevas oportunidades ante ti y experimentarás un notable repunte en tu bienestar anímico. En este momento resulta primordial emplear el recurso más valioso que posee la humanidad: la palabra y el diálogo. Al sanar el vínculo con tus seres queridos, cimentarás una base sólida de paz interior que te permitirá fluir con mayor ligereza hacia tus metas. ¡Comunícate!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

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