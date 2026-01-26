Predicciones de la semana del 26 de enero al 1 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna te favorece con un sextil radiante, otorgándote una vibración excepcional en este ciclo semanal. La divinidad te respalda enviándote la claridad necesaria para armonizar tus emociones y fortalecer tu perseverancia ante cualquier reto. Es imperativo que continúes con paso firme y determinación inquebrantable. Has avanzado demasiado en tu sendero de luz como para permitirte un retroceso, tu destino exige una evolución constante hacia el éxito. Sentirás cómo una fuerza renovada que recorre tu ser dándote el impulso definitivo para alcanzar la plenitud y celebrar tus victorias. ¡Avanza!

TAURO: Durante toda la semana transitas por una cuadratura con Plutón, una configuración que te exige priorizar tu bienestar físico y prestar una atención a los mensajes de tu mundo interno. Este aspecto astrológico actúa como un llamado a la prevención, por lo que resulta fundamental realizarte un chequeo médico integral que te brinde tranquilidad y descarte cualquier desbalance. No postergues la visita al especialista, tu cuerpo es tu templo y escuchar sus señales a tiempo es un acto de sabiduría. Recuerda que la salud es el cimiento de todos tus proyectos y sin ella, el éxito pierde su brillo. ¡Amate!

GÉMINIS: En esta semana se activa un poderoso trígono con Plutón, una alineación privilegiada que te brinda la energía necesaria para ejecutar transformaciones definitivas. Es el momento de soltar amarras, avanzar sin volver la vista atrás y caminar con la seguridad absoluta de quien se sabe merecedor de una realidad más plena. El Universo te impulsa a realizar ajustes trascendentales, recordándote que nada es estático y que la evolución es la única constante en nuestra existencia. Sentirás una renovación interna que te permitirá dejar atrás viejas estructuras para abrazar un renacimiento personal sin precedentes. ¡Acepta!

CÁNCER: Tu astro regente, la Luna, te envuelve con un sextil armonioso diseñado para equilibrar tus mareas internas y estabilizar tus emociones. Esta vibración es el impulso perfecto para abrir durante la semana nuevos senderos y mantener tu frecuencia energética en su punto más alto, permitiéndote avanzar con ligereza. La verdadera felicidad reside en la paz de tu espíritu y al cultivarla, atraes momentos memorables junto a tus seres queridos y amistades más leales. Es una etapa dorada para la entrega de amor para nutrir los vínculos afectivos y expresar tus sentimientos con total honestidad. ¡Comparte!

LEO: Es vital que mantengas una vigilancia extrema sobre tu campo vibratorio. A lo largo de la semana te enfrentas a una oposición con Plutón, una configuración de alta intensidad que puede generar tensiones profundas si no se canaliza correctamente. El Universo te invita a una metamorfosis mental profunda. Solo mediante la renovación de tus pensamientos lograrás destrabar el progreso en tu realidad física y material. Debes descender a la raíz de tus conflictos y sanar esas emociones ocultas que han estado frenando tu brillo. Comprender la naturaleza de este proceso es la llave maestra para trascender. ¡Confronta!

VIRGO: Caminas esta semana por un periodo de sensibilidad profunda y es vital que no permitas que la melancolía se convierta en tu residencia permanente. La Luna se encuentra bajo una cuadratura tensa, una influencia que tiende a nublar el juicio y amplificar las heridas del pasado. No obstante, este es el llamado definitivo para emerger de la sombra y reponerte de las experiencias vividas con una nueva perspectiva. La etapa más crítica ha concluido, ahora tu labor sagrada es soltar las cargas innecesarias y abrazar el perdón como la llave que abrirá puertas. Nunca permitas que los tropiezos congelen tu iniciativa. ¡Continua!

LIBRA: Es imperativo que esta semana reconozcas la trascendencia de este momento, pues te encuentras ante un punto de inflexión capaz de definir un nuevo y brillante capítulo en tu destino. La Luna te favorece con un trígono armonioso otorgándote una ventana de oportunidad excepcional para consolidar tu enfoque y persistir en la conquista de tus ambiciones más elevadas. Valora con gratitud este proceso de evolución y mantén una determinación inquebrantable mientras transitas hacia tu realización personal. Sostener y elevar tu frecuencia vibratoria será el factor determinante para avanzar. ¡Persevera!

ESCORPIO: Pide por la restauración de tu salud física con humildad y fe inquebrantable, confiando en el poder de la transformación. La cuadratura con el Sol debilita temporalmente tu vitalidad física, como si tu luz esencial se filtrara a través de sombras internas que aún aguardan una resolución definitiva. Entabla esta semana un diálogo con la Divinidad desde la verdad más pura y desnuda de tu alma; entrégale tus cargas, tus dudas y aquellas heridas que aún buscan consuelo. Dios escucha en la elocuencia del silencio, comprendiendo cada una de tus lágrimas que emanan de tu corazón. Este tránsito no representa un castigo, sino una invitación a reconectar con tu centro espiritual. ¡Comunícate!

SAGITARIO: En esta semana es vital que emplees tu mayor virtud para superar cualquier adversidad que se presente en tu camino. El Universo te concede una ventaja estratégica a través de Mercurio y un sextil favorable, otorgándote la claridad mental necesaria para triunfar. Debes utilizar la comunicación asertiva como tu herramienta principal, facilitando acuerdos que te permitan solventar cualquier situación pendiente con destreza. Recuerda que los conflictos son oportunidades de aprendizaje diseñadas para ser resueltas, nunca para ser ignoradas bajo la alfombra del tiempo. ¡Conversa!

CAPRICORNIO: Los procesos de transformación continúan manifestándose en tu vida, aunque los ajustes parecen avanzar a un ritmo más pausado de lo deseado. El Universo te impulsa esta semana a imprimir mayor velocidad a esta evolución. El tiempo de la espera ha terminado y es momento de abrazar la ayuda divina para que estas transiciones ocurran con mayor fluidez y optimismo. Te encuentras bajo la influencia renovadora de un trígono con Urano, una fuerza poderosa que te facilita romper con estructuras obsoletas de manera sorprendente. Es fundamental que logres integrar y procesar esta energía, permitiendo que el cambio fluya sin las resistencias propias del temor o la costumbre. ¡Reconoce!

ACUARIO: Es comprensible que esta semana sientas una carga de tristeza, pero es vital que no permitas que ese sentimiento nuble tu brillo original. La Luna transita por una cuadratura tensa que intensifica tu sensibilidad, pero debes recordar que tienes la fortaleza necesaria para trascender cualquier adversidad reciente. La etapa más crítica ha quedado atrás y ahora el Cosmos te invita a soltar los lastres del pasado, practicar el perdón y retomar tu avance con renovada libertad. Nunca permitas que los aparentes fracasos congelen tu espíritu innovador ni paralicen tu marcha hacia el futuro. ¡Ánimo!

PISCIS: Te encuentras en una jornada semanal de gran complejidad, marcada por una cuadratura con Lilith que pone a prueba tu percepción de la realidad. Ciertamente, reconocer nuestras propias sombras y desaciertos puede resultar una tarea ardua. Es una reacción natural proyectar en los demás aquello que nos incomoda de nosotros mismos. Sin embargo, al dirigir la mirada hacia el interior, la claridad suele volverse esquiva, tentándote a evadir tus procesos profundos y a refugiarte en una ilusión que posterga tu crecimiento. Este tránsito te invita a romper ese espejo de distorsiones y a enfrentar tu verdad con valentía. ¡Mírate!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin



Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube