Predicciones de la semana del 29 de diciembre al 4 de enero 2026

ARIES: Es una semana crucial para detenerte y priorizar la serenidad absoluta. Tu espíritu necesita un refugio de paz frente a la tormenta. Actualmente, en este cierre de año, transitas por una cuadratura con el Sol que está drenando tu vitalidad y energía física. Esta tensión externa parece estarse reflejando en tu mundo interior, provocando nudos emocionales que complican tu bienestar. Busca la conexión con la divinidad a través de la oración, entregando tus cargas y permitiendo que la armonía vuelva a habitar en tu corazón. No descuides tu salud física, es el templo que sostiene tus sueños. ¡Drena!

TAURO: Es el momento de abandonar la inercia y dejar de lado los lamentos que solo frenan tu progreso. Debes aprovechar el impulso de Marte que te favorece con un trígono extraordinario, otorgándote la fuerza necesaria para conquistar tus metas y consolidarte como un triunfador. Si bien la vida presenta desafíos complejos, la carga se vuelve más pesada cuando te resistes al cambio por miedo o comodidad. La oportunidad de transformar tu realidad es ahora, en el comienzo de un nuevo año. Tu naturaleza es la estabilidad, pero hoy el cielo te exige movimiento y audacia para reclamar el éxito. ¡Muévete!

GÉMINIS: Tu existencia exige una transformación positiva que te convierta en un canal de claridad y sabiduría, permitiéndote evolucionar con el paso del tiempo en lugar de resistirte a él. Actualmente enfrentas una cuadratura tensa con Saturno que se manifiesta como una fuerte presión externa y una sensación de restricción en tu entorno. Ante este desafío, tu mayor herramienta en el nuevo año es la integridad, honrar tu palabra y mantener el compromiso con tu propio crecimiento es lo que te permitirá trascender los límites actuales. Recuerda que Saturno no viene a castigarte. ¡Cambia!

CÁNCER: Atraviesas un ciclo privilegiado para estrechar tu vínculo con la divinidad; es una semana ideal para entablar un diálogo íntimo y honesto con Dios. Abre tu corazón sin reservas, permitiendo que su luz reconozca tu esencia y te brinde la guía necesaria para tu ascenso espiritual. La armonía del trígono positivo con Neptuno potencia tu intuición, impulsándote hacia una metamorfosis interna de gran trascendencia. Aprovecha esta claridad para sembrar intenciones que trasciendan lo material y resuenen con tu propósito más elevado. Confía en que el Universo está conspirando a tu favor. ¡Conéctate!

LEO: La actual cuadratura de Urano presenta un desafío directo a tu estabilidad generando una tensión que podría inquietar tu sistema nervioso y poner a prueba tu temple. Es posible que recibas noticias inesperadas o situaciones que amenacen tu equilibrio emocional; sin embargo, tu fuerza radica en la serenidad con la que enfrentes la tormenta. Ante cualquier indicio de agitación, respira profundo y evita que el impulso se convierta en colapso. Este es el llamado urgente a realizar una pausa consciente, observa tus acciones desde la distancia y prioriza tu bienestar interior por encima del caos. ¡Contrólate!

VIRGO: Un excepcional trígono con la Luna se encuentra activo, actuando como un bálsamo que armoniza tus emociones y te sumerge en un estado de genuina alegría. Este es el momento perfecto para irradiar esa luz interior, elevando el bienestar de quienes te rodean a partir de tu propia plenitud. No dudes en incorporarte con entusiasmo a la fiesta de fin de año; anímate a disfrutar del presente con la certeza de que mereces esta felicidad hoy, mañana y siempre. Una vez más, el Universo te confía la misión de ejercer como el pilar y líder de tu núcleo familiar. Asume este rol con optimismo. ¡Celebra!

LIBRA: Es posible que esta semana de fin de año te invada una sutil sensación de abandono o distancia espiritual; sin embargo, debes saber que estas percepciones son solo el espejismo generado por la tensa cuadratura con Júpiter. La presencia divina nunca se ha apartado de tu lado; por el contrario, te sostiene con más fuerza cuando el camino parece volverse estrecho. Este tránsito es una invitación a profundizar en tu conexión interna y a buscar un diálogo más íntimo y honesto con el creador, reconociendo su mano en cada detalle de tu existencia. Una lección diseñada para pulir tu espíritu. ¡Agradece!

ESCORPIO: Te encuentras realizando jornadas de gran intensidad, pero tu naturaleza resiliente te permite transmutar cualquier dificultad en fortaleza pura. Te has erigido como un auténtico guerrero de la voluntad, capaz de avanzar con determinación hacia tus ambiciones o de frenar con dominio propio cuando así lo decides. Has integrado la máxima de que aquello que no te doblega te fortalece y hoy a pocos días de cerrar el año, sientes una energía renovada por alcanzar niveles superiores en tu evolución personal. No obstante, la oposición de la Luna proyecta una sombra de nostalgia sobre tu presente. ¡Avanza!

SAGITARIO: Es momento de actuar con extrema prudencia y evitar experimentar con corrientes espirituales inciertas. Te rodeas de energías discordantes provenientes de personas que no comparten tu visión de crecimiento y en silencio entorpecen tu evolución. Es imperativo que antes de finalizar el año identifiques estas influencias tóxicas y marques una distancia definitiva, priorizando tu integridad. La actual cuadratura con Neptuno puede estar nublando tu juicio con ilusiones falsas, por lo que "despertar" no es solo una opción, sino una necesidad urgente para protegerte. ¡Cuídate!

CAPRICORNIO: Se manifiesta ante ti un cierre de año profundamente emotivo. El excelente trígono de la Luna suaviza tu corazón y te envuelve en una sensibilidad muy especial durante estas fechas. Te invitamos a buscar el cobijo de tus seres queridos y compartir con ellos la calidez de tu presencia, fortaleciendo los lazos que te dan seguridad. Es un ciclo sagrado para elevar una oración de gratitud hacia Dios por cada bendición recibida, manteniendo una sintonía perfecta cuya protección te ampara frente a cualquier adversidad, sea esta visible o invisible. Permite que esta apertura genere paz en tu hogar. ¡Abraza!

ACUARIO: Cruzas un ciclo donde el aislamiento se presenta como una necesidad imperativa para reencontrarte con la paz en tu ser interno. La tensión de una cuadratura Lunar podría intensificar esta sensación de retiro, haciendo que el contacto con tu entorno se perciba abrumador o innecesario. Es natural que experimentes una melancolía profunda durante estos días de cierre de año, al enfrentarte los ecos del pasado conlleva el desapego. Sin embargo, es vital recordar que soltar no es perder, sino liberar espacio para lo nuevo. Al honrar tu soledad descubrirás la verdadera libertad. ¡Perdona!

PISCIS: Te encuentras bajo la influencia de una cuadratura con Mercurio, la prudencia debe ser tu brújula; es imperativo avanzar el próximo año con paso firme pero pausado, evitando que las expectativas desmedidas nublen tu juicio. Esta semana te exige el noble arte del silencio y la protección absoluta de tus proyectos en gestación. Mantente al margen de rumores, habladurías o juicios ajenos, confiando plenamente en que cada manifestación tiene su propio tiempo divino de maduración. Lo esencial ahora es consolidar una estrategia lúcida, ejecutada con sabiduría y con la flexibilidad sin perder tu esencia. ¡Cautela!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin



