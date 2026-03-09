Predicciones de la semana del 9 al 15 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Actualmente, te encuentras bajo la autoridad restrictiva de Júpiter en cuadratura, una alineación que disipa la fluidez energética y genera obstáculos en el ritmo de crecimiento que tanto anhelas. La fortuna esta semana se muestra esquiva, sugiriendo que no es el momento de forzar el destino. Es imperativo actuar con templanza y evitar comprometer tus recursos económicos en apuestas innecesarias. Aprovecha este retiro temporal para fortalecer tu resiliencia y observar lo que antes pasabas por alto. Al final de esta transición, emergerás con una visión mucho más nítida y una estrategia renovada. ¡Resguárdate!

TAURO: Despójate de cualquier resistencia innecesaria y permite que tu voluntad se alinee con la gracia divina para que las bendiciones sigan fluyendo hacia ti. Tu prioridad debe ser canalizar tu energía hacia aquello que se manifieste con naturalidad y fluidez. El Universo está trazando con claridad el sendero que te corresponde transitar en esta semana. Gozas de un sextil armónico con el Nodo Norte, un aspecto astrológico privilegiado que simplifica tu discernimiento y te revela el siguiente paso a seguir. Mantén un enfoque inquebrantable y preserva una vibración elevada ante los desafíos cotidianos. ¡Suéltate!

GÉMINIS: En esta semana, es imperativo someter tus impulsos a un riguroso examen de conciencia. Eres víctima de una cuadratura con Marte, energía de fricción que podría nublar tu juicio y derivar en resoluciones equívocas con repercusiones desfavorables. No permitas que las presiones externas o las exigencias ajenas te orillen a decidir de forma precipitada. Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, permitiendo que el tiempo actúe como un filtro natural. Busca espacios de serenidad para disipar la neblina mental antes de dar el siguiente paso. Al postergar lo arrebatado, estás asegurando el éxito. ¡Cálmate!

CÁNCER: Te encuentras bajo el amparo de un enérgico trígono armónico con Venus, una configuración celeste excepcional que exalta tu magnetismo y sensibilidad. Es una semana idónea para priorizar la conexión con tu pareja, nutriendo el vínculo a través de la entrega y activando la frecuencia del amor en cada rincón de tu existencia. Si compartes tu vida con alguien, entrégate al disfrute de esa unión y si transitas la soltería, es el instante perfecto para dar un paso valiente y estrechar lazos con ese ser especial que ya habita en tus pensamientos. En cualquier situación, el amor se muestra con una fuerza imparable. ¡Entrégate!

LEO: La presencia esta semana de Quirón en tu horizonte astral, actúa como un faro de sabiduría, revelándote con precisión aquellas áreas que requieren atención y sanación para que puedas trascenderlas con absoluta fluidez. Mantén tus sentidos alerta a las sutiles indicaciones que la vida te presenta de manera mágica. Es imperativo que mantengas una apertura bien receptiva ante la información que fluye a través de los diversos canales de comunicación. Escucha con humildad lo que tu entorno intenta transmitirte y procesa cada mensaje en la quietud de la reflexión silenciosa y sabia. ¡Escúchate!

VIRGO: En esta semana, el silencio se convierte en tu escudo más sagrado. Al elegir la prudencia sobre la confrontación, proyectas la verdadera nobleza y el equilibrio que caracterizan tu esencia más elevada. Lamentablemente te encuentras en una compleja oposición con Mercurio retrógrado, un aspecto que pone a prueba tu paciencia y capacidad de discernimiento. Utiliza este paréntesis externo para reconectar con tu fortaleza interna y procesar cada pensamiento con dureza antes de emitir cualquier juicio o resolución definitiva. La verdadera maestría no se manifiesta en las respuestas inmediatas. ¡Cautela!

LIBRA: Transitas una semana de intensa agudeza mental y vigilia estratégica, impulsado por un sextil armónico con Lilith. Esta configuración te otorga una determinación inquebrantable para mantener el enfoque en tus ambiciones más elevadas. No admitas distracciones superficiales o influencias ajenas que fragmenten tu atención ni te resten tiempo valioso; es el momento de avanzar con paso firme y decisivo hacia la materialización de la gracia divina en tu existencia. Al blindar tu voluntad contra las dudas externas, permites que tu luz interior brille con una intensidad que nadie podrá apagar. ¡Enfócate!

ESCORPIO: Te encuentras bajo la bendición de un trígono armónico con Venus, una alineación que fusiona el amor y la comunicación para abrirte las puertas hacia la unión de las energías más poderosas del Cosmos. Es una semana excepcional para profundizar en el diálogo con tu pareja y alcanzar acuerdos trascendentales que fortalezcan el vínculo desde la raíz. La gracia divina te rodea y te impulsa a reconocer el sendero de luz que se despliega ante ti, otorgándote la motivación necesaria para trascender cualquier obstáculo. El Universo ha conspirado para que este renacimiento emocional sea el pilar de tus próximos triunfos. ¡Disfruta!

SAGITARIO: Es importante que te conviertas en un observador meticuloso de tus propios pasos y te concedas una semana para la deliberación interna. Actuar bajo la impulsividad en este ciclo podría derivar en desvíos significativos que comprometan tu trayectoria a largo plazo. Te encuentras en un punto de inflexión crítico debido a una cuadratura restrictiva con Marte, una alineación que exige de ti una prudencia extrema, cada una de tus acciones generan un eco de repercusiones profundas. Hacer una pausa deliberada en este instante, es una maniobra maestra para salvaguardar tu futuro y evitar dificultades. ¡Prudencia!

CAPRICORNIO: El horizonte se despeja y la vida reaparece para ofrecerte una ruta libre de obstáculos, otorgándote la autonomía necesaria para avanzar con esa celeridad y firmeza que definen tu naturaleza ambiciosa. Actualmente, gozas de un sextil armónico con Marte, una configuración que inyecta en tu ser una vitalidad extraordinaria, permitiéndote proceder con una osadía inquebrantable desprovista de temores. Este impulso semanal es la herramienta perfecta para materializar tus objetivos de manera eficiente y acelerada. No permitas que la inercia del pasado frene este renacimiento. ¡Actívate!

ACUARIO: La presencia de lo sagrado se manifiesta de forma nítida, protectora y estratégica en tu camino. Un sextil armónico con Neptuno despliega un portal de conexión espiritual sagrada. Esta frecuencia celestial te envuelve durante la semana en un manto de claridad, otorgándote la facultad espiritual para trascender cualquier ciclo de oscuridad. Es una fuerza que combate a tu lado en cada desafío del alma, asegurando que ninguna adversidad logre doblegar tu espíritu. No hay sombra que prevalezca ante la luz que hoy emanas. Al abrazar esta alianza mística, te enalteces por encima de las limitaciones terrenales. ¡Elévate!

PISCIS: Aprueba para que la energía de renovación impulsada por el sextil armónico de Urano te guíe con suavidad hacia nuevos horizontes. Es imperativo comprender que cada estructura que hoy se desvanece en tu vida no es una pérdida, sino un acto de liberación que despeja el terreno para que emerja una versión de ti mucho más auténtica, resiliente y empoderada. Este es el instante sagrado para soltar las anclas que limitaban tu crecimiento y navegar con la frente en alto hacia la abundancia que te corresponde. Confía plenamente en la sabiduría del desapego y en la magia de los nuevos comienzos. ¡Inicia!



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

