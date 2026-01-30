Suscríbete a nuestros canales

El pasado 26 de enero se inició un extenso periodo de transformaciones profundas que ya no admiten postergación. Se activa el paso del planeta Neptuno por el signo de Aries. Este proceso culminará en 2039 y busca propiciar y estimular el crecimiento de la consciencia mediante el hallazgo de la verdad. Despertaremos de nuestros letargos hipnóticos para confrontar la realidad tangible a nuestro alrededor. Para la gran mayoría, será un impacto contundente, incluso caótico, afrontando los hechos sin filtros o suposiciones.

Cada 165 años, bajo la influencia de este tránsito, las creencias espirituales se reforman; solo permanecen aquellas que conectan con la esencia íntima del ser humano. Es el momento de auditar las doctrinas para erradicar dogmas y avanzar hacia certezas verificables. Los velos caerán y lo real cobrará forma, dejando atrás las manipulaciones colectivas que mantenían el control social a través de miedos viscerales.

Dada la complejidad energética de este tránsito, conviene analizar la historia para comprender nuestro presente. La última vez que ocurrió (1861-1875), el mundo presenció guerras civiles, intensos conflictos ideológicos, hitos científicos importantes y el surgimiento de nuevos liderazgos espirituales que transformaron la vida cotidiana.

¡Así se vivirá esta etapa!

Además de las mutaciones globales que seremos testigos. A nivel personal, enfrentaremos consecuencias derivadas del desfase disruptivo en nuestra sociedad. La capacidad de asombro será inagotable, justo cuando creamos haberlo visto todo, surgirá algo aún más sorprendente. Se recomienda, cultivar la flexibilidad mental y comprender que las antiguas verdades son hoy mentiras oficiales.

Se avecinan tiempos difíciles para los mitómanos, políticos y estafadores, quienes ya no podrán tejer sus redes llenas de engaño.

Los signos del zodíaco

Vanidades

ARIES

Tendrán un contacto más íntimo con Dios y se podrían convertir en fanáticos después de tener alguna experiencia deslumbrante que permita una transformación espiritual importante. Sus vidas estarán marcadas para siempre y la entrega evolutiva será una prioridad necesaria. Descubrirán que existe algo más allá de lo visible.

TAURO

Los cambios son tan abrumadores y bizarros que les costará asumirlos de manera directa. Tratarán de resguardar todo lo que le ha costado construir durante décadas. Pasarán algunos años para comprender los hechos y adaptarse a la nueva vida cotidiana en un marco más evolutivo y espiritual de gran impacto.

GÉMINIS

Sus mentes estarán abiertas para recibir el nuevo conocimiento y elevar el nivel de creatividad. Aprobarán todo lo que derrumbe el pasado y permita una nueva visión futurista para obtener mejoras significativas para la sociedad humana. Se abrirán enormes oportunidades para cambiar el día a día de todos.

CÁNCER

Costará mucho asumir que fueron engañados y ahora deberán salir adelante con nuevas reglas establecidas por el orden recién creado. Extrañarán las viejas costumbres, aun así, serán arrastrados por el colectivo para avanzar en la construcción de una nueva sociedad creada con bases sólidas en la familia.

LEO

Ejercerán todo su poder de liderazgo y serán llamados a tomar el control social. El Universo espera de ustedes una excelente participación para mejorar todo lo que se pueda en los diversos niveles de la sociedad. La creación de una nueva humanidad es una necesidad imperiosa que depende en gran medida de sus actos.

VIRGO

Al inicio de los acontecimientos se generará una resistencia a los cambios y esa actitud será normal. Después comprenderán que es imposible frenar el surgimiento de la verdad. Tratarán de poner cierto orden, pero serán muy poco escuchados. Sentirán que el caos invade todos los sectores de la sociedad.

LIBRA

Pensarán en su interior que logrará algunos resultados positivos con diplomacia y acuerdos fraternales para suavizar el impacto de los cambios sociales necesarios para una civilización más justa. Sus reflexiones serán apartadas por las necesidades sociales que indican una solución inmediata.

ESCORPIO

Alguien tendrá que ejercer presión para terminar de sacar a la luz la verdad. Se llenarán de coraje para lograr enfrentar a sectores de la sociedad que desean mantener todo en secreto y así perdurar en el tiempo. La humanidad en el futuro, les agradecerá sus acciones contundentes para evitar el continuo oscurantismo.

SAGITARIO

La visión futurista que mantiene en sus mentes, aportará ideas frescas adecuadas para mejorar algunos aspectos sociales. En muchos casos, quizás sus planteamientos pudieran ser utópico, pero al final, serán otros los que ejecutarán sus planteamientos ideológicos. Deberán liberar la mente y seguir contribuyendo.

CAPRICORNIO

Estarán muy nerviosos y asustados al observar que casi nada quedó en pie. Las bases destruidas generan mucho dolor porque pensarán que se perdió todo el trabajo que se realizó a lo largo de la vida. Lo mejor es dejar atrás y avanzar con la ayuda del colectivo familiar que siempre estará allí para sostener y animar.

ACUARIO

Celebrarán los cambios por todo lo grande y la felicidad se hará presente al ser testigos de las infinitas transformaciones que vivirá la sociedad humana. No medirán las consecuencias de los procesos que se ejecutarán. Al pasar las décadas se analizará como una época llena de desafíos descomunales.

PISCIS

Se termina un gran ciclo planetario y se entregan los resultados obtenidos para iniciar un proceso evolutivo importante para la historia. Se sentirán orgullosos de llegar a estar presentes para disfrutar de la gloria que se genera en las calles al obtener la libertad real. Siempre con la bendición de Dios Todopoderoso.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

