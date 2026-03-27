Urano en Géminis: cambios en la comunicación y la tecnología

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El próximo 26 de abril, marcará un hito para la humanidad con la entrada de Urano, el planeta de lo inesperado, en el signo de Géminis. Esta poderosa energía de cambios disruptivos nos acompañará durante siete años, extendiéndose hasta el 2033. Urano actúa como un motor de transformaciones sociales y personales aceleradas; al transitar por Géminis, regente de la comunicación y el intelecto, su fuerza se potencia para generar innovaciones sin precedentes en la tecnología y las estructuras del poder económico. Se espera una nueva generación de genios millonarios creadores de diversas tecnologías.

Históricamente, cuando el orden financiero se ve desafiado y obligado a ceder su poder, suelen surgir conflictos a gran escala. De hecho, durante el último paso de Urano por Géminis (1941-1948), el mundo atravesó la catastrófica Segunda Guerra Mundial. Hoy, estamos confiando en nuestra evolución espiritual como especie y observaremos cómo resolvemos nuestras diferencias para evitar confrontaciones bélicas globales, aunque es muy probable que la geopolítica impulse una reorganización territorial geográfica definitiva donde países harán alianzas y fusiones para lograr una protección y sobrevivencia.

En el ámbito tecnológico, seremos testigos del nacimiento de herramientas aún más avanzadas a lo visto hasta ahora. Es posible que notemos la implementación de redes inalámbricas espaciales y una velocidad de internet antes impensable. El avance en semiconductores y microchips llevará la Inteligencia Artificial a un nivel superior, automatizando por completo el hogar y convirtiendo a los robots en asistentes esenciales de nuestra cotidianidad. Asimismo, el papel moneda cederá su lugar a los pagos digitales generales, facilitando un comercio interno e internacional instantáneo y seguro. Finalmente, el auge del teletrabajo online dará paso a las “Smart Cities”, permitiéndonos habitar entornos más organizados y alejados de la congestión urbana que estarán en contacto con la naturaleza generando más momentos de felicidad.

Los signos del zodíaco

Astrolink

ARIES

Tendrán muchos problemas de salud y quizás no le puedan sacar provecho a todos los avances por venir. Seguro, serán beneficiados de nuevos tratamientos para sus dolencias y así poder avanzar de manera adecuada. Sus impulsos y energía desbordante serán dirigidas para reponer la salud y mantener la armonía física.

TAURO

Estarán muy ocupados en la reconstrucción de sus vidas después del paso precisamente de Urano que les movió todas las bases seguras de sus vidas, dejando un caos general. Después de siete años complicados, concentrarán sus energías para buscar la calma y el orden necesario para avanzar de manera sostenida.

GÉMINIS

Los principales protagonistas, estarán felices de estar libres para concretar todas sus creaciones y lograr la independencia económica que tanto han soñado. Se recomienda, enfocar en proyectos que puedan ser ejecutados correctamente y no perder el tiempo en ideas que están fuera del alcance real.

CÁNCER

Tendrán el dinero necesario para apoyar ideas excelentes que se presentarán en el horizonte. Mantengan la atención para observar adecuadamente las oportunidades para lograr consolidar un capital económico importante. Será de vital importancia el trabajo en equipo para consolidar lo emprendido.

LEO

Seguramente serán los lideres para dirigir adecuadamente los proyectos que otros sueñan, pero no saben cómo ejecutarlos para llevarlos a la realidad. Unos pensarán y crearán en sus mentes, y otros llevarán a cabo esas maravillosas ideas. Negocien bien su participación y así podrán sacarle mayor provecho económico.

VIRGO

No estarán muy de acuerdo con la avalancha de cambios tecnológicos que se avecinan. Mirarán con cierto escepticismo las diversas propuestas y analizarán sus impactos en la sociedad. Les costará aplicar algunos elementos y es muy posible que se resistan a la integración operativa de algunas ideas modernas.

LIBRA

Vivirán de manera alegre los cambios propuestos y colaborarán en la implementación de los nuevos sistemas dentro de la sociedad. Creerán que la vida es más fácil con la ayuda de la tecnología y también aportarán ideas en el ámbito estético del diseño industrial para mejorar la presentación de grandes ideas.

ESCORPIO

Sentirán menos presión y todo será más fácil durante la transición tecnológica a niveles de aceptación. Estarán vigilando para evitar que se desvíen los avances y apoyarán toda la corriente social que mejoran la vida cotidiana sin generar daño a las masas. En algún momento tendrán que recurrir a la violencia para mantener el orden.

SAGITARIO

Serán muy afectados por los cambios rápidos que observarán que en su mayoría no podrán aplicar de manera efectiva. Estarán analizando todo a la distancia con recelo y luego con el tiempo usarán algunas cosas nuevas. Seguirán en contacto con la naturaleza y le indicarán a todos la importancia de no perder esta unión.

CAPRICORNIO

El proceso será extremadamente rápido y tendrán la sensación de quedar atrás por la gran cantidad de avances tecnológicos que estarán al alcance de todos. Buscarán ayuda para poder adaptarse a la nueva realidad y otros ni van a intentarlo. Defenderán los procesos ya conocidos y se aferrarán al pasado.

ACUARIO

Aplaudirán todos los cambios de tecnología y formarán parte del nuevo movimiento social de evolución digital. Seguramente muchos serán protagonistas directos con infinitas oportunidades de ser millonarios, producto de su maravillosa creatividad. Las ideas demenciales podrían hacerse realidad.

PISCIS

Disfrutarán al máximo las nuevas plataformas de entretenimiento que les permitirán integrar aún más sus diversos niveles de realidades que a diario se manifiestan en sus vidas. También permanecerán más tiempo en casa y las actividades al aire libre serán muy limitadas. Podrían convertirse en adictos digitales.

Por Arturo Acosta

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