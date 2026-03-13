Venus en Aries: Hasta el 30 de marzo tendremos la oportunidad de vencer los temores para declarar nuestros sentimientos

Suscríbete a nuestros canales

Una vez al año, el amor se manifiesta con determinación y valentía, buscando la expresión más auténtica de la libertad. Hasta el 30 de marzo tendremos la oportunidad de vencer los temores para declarar nuestros sentimientos y transmitir a los seres queridos la esencia de nuestras pasiones. Es el momento de la acción y de transitar del noviazgo al compromiso nupcial y avanzar hacia la formalidad de los vínculos. Para algunos, este paso representará un desafío difícil de asumir y para otros, será una sorpresa inesperada que desconcertará a su entorno.

El amor es una energía poderosa capaz de todo, pero carece de impulso propio y se paraliza ante la hostilidad o el peligro. En ocasiones, debe ser estimulado para ejecutarse sin vacilaciones. Esta dualidad ha inspirado innumerables poemas y canciones que describen su naturaleza contradictoria. Sin embargo, existe la confusión de creer que el sufrimiento es una faceta del afecto. La pasión desmedida genera desorden al desbordar los límites sociales y culturales, provocando en el peor de los casos, un colapso emocional profundo.

La sabiduría y la ética deberán prevalecer para mantener el equilibrio y evitar rupturas escandalosas. Será complejo canalizar los impulsos que busquen encuentros fortuitos carentes de responsabilidad, lo cual podría desencadenar situaciones adversas para los involucrados. En cualquier escenario, el amor se expresará de forma directa y sin filtros, persiguiendo sus deseos de manera real, aunque sea tajante. Aquellas parejas en crisis aprovecharán estos días para plantear separaciones definitivas en busca de su autonomía. La hipocresía será vencida y el diálogo resultará insuficiente cuando la situación sea impostergable. Se recomienda facilitar los cierres o los inicios, pero siempre con determinación definitiva.

ARIES

Se verán obligados a sincerar la situación amorosa y seguramente propiciarán la ruptura de manera definitiva. El impulso y deseos de libertad prevalecerán y comunicarán la propuesta de cierre de ciclo. Los solteros aceleran el proceso y brincarán etapas para llegar a establecer una relación amorosa acelerada.

TAURO

Pensarán que todo está bien y calmarán la crisis con amor verdadero para salvar la relación. Se aferrarán a la estructura familiar y tratarán de llegar a cualquier acuerdo con el fin de seguir avanzando unidos para trabajar en búsqueda de un futuro mejor. Deseamos buena suerte en su misión de conservación pareja.

GÉMINIS

Después de muchos análisis, ejecutaran el plan para dar pasos sólidos en la dirección correcta del amor. Buscarán el momento propicio para conversar y llegar a buenos acuerdos que establezcan una relación más estable a largo plazo. Derrumbarán sus barreras y abandonarán sus condiciones para equilibrar las exigencias.

CÁNCER

Terminarán de resolver la crisis y cerrarán ciclos de manera definitiva. La paz y la libertad no tienen precio, y costó mucho comprenderlo para evolucionar. Ahora mismo no le ven muchos beneficios, pero en el futuro estarán convencidos de lo importante que es el presente. En pocos meses se restablecerá el equilibrio emocional.

LEO

Estaban esperando el momento indicado para terminar la relación de manera adecuada. Sin miedo, actuarán y recuperarán la paz interna para volver de nuevo al camino evolutivo. Bendice la oportunidad que el Universo otorga para no seguir perdiendo el tiempo en unos brazos que no corresponde de manera adecuada.

VIRGO

Descubrirán la verdad de los sentimientos y a pesar de ser desgarrador, seguirán avanzando para ser feliz en el futuro. Perdonar es un acto liberador que permite llegar más rápido a la libertad plena dejando atrás las cadenas invisibles del rencor y la venganza. No se ha perdido nada y ahora se tiene todo.

LIBRA

El amor propio se manifiesta para sanar las viejas heridas que todavía no cicatrizan. El dolor es fuerte pero aun así se debe continuar en la ruta que emerge para ser feliz de manera sólida. Lo que no te corresponde se desvanece y lo que persiste es tuyo por derecho de consciencia. Evalúa que te pertenece en equilibrio.

ESCORPIO

Son muy fuerte para admitir que están equivocados, pero después de profundos análisis es mejor ser responsables de los actos y liberar energías a través del perdón. Una buena conversación elimina años de malos entendidos y suma momentos de paz en el futuro. Cerrar ciclos con paz es lo mejor para todos.

SAGITARIO

La reconstrucción sentimental es total y requiere de una alta dosis de amor propio para volver a levantarse del piso con la convicción de poder caminar para luego correr y en algún momento volar. Comprender las etapas emocionales restablece un orden para madurar y poder responder las pruebas con excelentes calificaciones.

CAPRICORNIO

La formalidad no sirve de mucho, cuando se requiere más flexibilidad y comprender los sentimientos de los demás por encima del propio. Pensar en la pareja es un acto de desprendimiento obligatorio para seguir caminando de la mano y sin complicaciones. Soltar el control es la clave para mantener los objetivos y ajustar las acciones.

ACUARIO

Se requiere mirar al pasado para evaluar su permanencia en la relación o partir para siempre en otro rumbo donde la felicidad es una opción real. Sería muy beneficioso, el evitar las promesas y la visualización utópica de la relación a futuro. No crear falsas expectativas y evalúen los hechos de manera equilibrada antes de tomar una decisión.

PISCIS

Los sueños se terminan al momento de colocar barreras lógicas que solo desaniman y paralizan la acción. Deje de ser pesimista y actúe para salvar esa relación imposible que todavía está a su alcance, y que podría ser la llave de la felicidad. Es ahora o nunca, pero si deciden no actuar, entonces en el futuro no se quejen.

