Aceites naturales que hidratan y nutren la piel: esta es la singular forma de aplicarlo

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Cuando de cuidar la piel se trata, los aceites naturales cobran importancia, porque proporcionan una hidratación profunda, nutrición intensa y protección de la barrera cutánea al sellar la humedad.

Estos productos son ricos en vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos, que ayudan a regenerar tejidos, combatir el envejecimiento prematuro y equilibrar la producción de sebo, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué tipo de aceites naturales sirven para la piel?

Existen aceites vegetales y esenciales que aportan múltiples beneficios gracias a sus potentes extractos naturales. Estos se utilizan desde hace miles de años con fines medicinales y embellecedores.

Este último aspecto es gracias a que aportan las vitaminas que la piel necesita, ayudando a nutrirla o desinfectarla, según él tipo que se utilice.

Entre los más recomendados destacan la lavanda y manzanilla para pieles sensibles, árbol de té y bergamota para grasas, y rosa mosqueta o incienso para regenerar pieles maduras.

¡En acción!

Tal como indicamos, los aceites naturales pueden potenciar el cuidado de la piel, y, además, añadir beneficios específicos si se incorporan a la crema hidratante.

Según comparte la web Cuerpo Mente algunos aceites combinados con una buena crema hidratante, pueden aportar beneficios en función de los que la piel necesita.

“Basta con añadir unas gotitas a la crema para conseguir sus efectos”.

Entre los aceites a aplicar se encuentran:

1. Aceite esencial de lavanda, es uno de los más usado principalmente por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. Esta es una buena opción si tienes piel sensible y sueles sufrir de irritaciones cutáneas.

2. Aceite esencial de rosa, posee propiedades antiarrugas y regeneradoras de la piel, que se deben principalmente a su potente efecto antioxidante. Además, mejora la retención de humedad. Es ideal para pieles secas y maduras.

3. Aceite esencial de manzanilla, es famoso por sus propiedades calmante y antiinflamatorias, las cuales ayudan a reducir el enrojecimiento y calmar la irritación en pieles sensibles.

Freepik

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