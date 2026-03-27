Acelera el crecimiento de las uñas con esta mezcla natural: este aceite milagroso y muy popular es la clave

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El lavado excesivo de las manos hace que la estructura de la uña se debilite y de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede generarse la aparición de hongos, de acuerdo a la información ofrecida por la Clínica alemana.

Los cambios climáticos también debilitan las uñas, por ejemplo, el exceso de humedad puede generar hongos, según la información divulgada por Medline plus.

Sin embargo, el aceite de coco contiene propiedades vitamínicas que hidratan todas las capas de las uñas, al tiempo que evita la presencia de hongos y no afecta negativamente el esmalte, de acuerdo a la información reseñada por Atashi cellular.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del aceite de coco

1- Suaviza la cutícula.

2- Combate hongos.

3-Hidratación profunda.

¿Cómo debes aplicar el aceite de coco?

Se sugiere que la persona aplique dos gotas de aceite de coco en cada uña una vez al día y deje actuar el producto durante 10 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso del mismo con un algodón húmedo.

A su vez, es propicio acotar que la hidratación también es importante para acelerar el crecimiento de las uñas, por ello, lo más idóneo es que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua durante el día.

En conclusión, para mantener las uñas sanas y fuertes la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

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