El frizz aparece cuando el cabello está deshidratado, húmedo y con daño térmico desde la raíz hasta las puntas, por ende, también se encrespa con facilidad, debido a la falta de ácidos grasos esenciales. Por lo tanto, existen múltiples productos comerciales que contribuyen a hidratar la hebra capilar, lo cual es indispensable para alisar el cabello y nutrirlo.

También, algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, con la finalidad de evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos. En ese sentido, la mascarilla de aloe vera, linaza, aguacate, miel y aceite de coco es ideal para nutrir el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen los referidos ingredientes.

Foto cortesía de: freepik

Modo de uso

Lo más recomendable es aplicar la mascarilla mínimo dos veces a la semana con el cuero cabelludo sucio, debes dejar actuar el producto mínimo 35 minutos y posteriormente, retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar puedes repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

Cabe destacar, que la alimentación de hidratación son dos factores influyentes en el cabello, puesto que, el mismo se absorbe las vitaminas de lo que ingieres, por ello, se sugiere que establezcas una rutina alimenticia saludable.

En definitiva, si deseas mantener el cabello sano, liso y libre de frizz debes implementar hábitos de autocuidado capilar que contribuyan a lograrlo, sin necesidad de acudir a tratamientos químicos.

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