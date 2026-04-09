Alisado perfecto en casa en menos de una hora: mezcla arroz con este aceite natural que combate el frizz de forma milagrosa

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La falta de humectación es una de las causas principales del frizz, ya que, al resecarse la cutícula capilar se ven afectados los folículos pilosos, al igual que las puntas. Además, al no ser tratado a tiempo la resequedad del cabello puede ocasionar una irritación severa.

En ese contexto, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, el uso excesivo de herramientas de calor y los cambios climáticos, afectan negativamente la hebra capilar, debido a que, se debilita por el calor extremo que recibe o el exceso de humedad del clima.

Por lo tanto, la mascarilla de arroz con aceite de coco es ideal para hidratar y alisar el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que posee el referido alimento, al igual que dicho aceite, el cual combate la caspa, al tiempo que previene las puntas abiertas, según la información ofrecida por Hogarmania.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo ideal es que la persona aplique dos cucharadas soperas de mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello limpio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido tratamiento capilar casero debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para evitar el frizz se sugiere que la persona reduzca el uso de productos químicamente invasivos y establezca una rutina de cuidado capilar que le permita mantener los efectos de la mascarilla de arroz.

Foto cortesía de: freepik

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