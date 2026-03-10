Así debes usar la vaselina para cuidar la piel: esta es la combinación correcta de ingredientes en casa para resultados milagrosos

Suscríbete a nuestros canales

En muchos hogares la vaselina es uno de esos productos que no puede faltar porque con el paso de los años se ha utilizado en diferentes tareas domésticas como, lubricar las bisagras ruidosas, proteger los metales contra el óxido, dar brillo a los muebles de madera o cuero, y hasta remover manchas de maquillaje.

Estos son solo alguno de los usos más comunes, pero el que más se ha popularizado es su empleo en las rutinas de belleza para cuidar la piel.

¿Qué beneficios tiene la vaselina en la piel?

Aunque es un producto sencillo y económico, no produce alergias, razón por la cual es recomendado por los dermatólogos para aplicar sobre la piel con el objeto de evitar su deshidratación y mejorar su apariencia.

Los expertos de Cuídate Plus señalan que, previene rozaduras; hidrata zonas como párpados, labios, nariz y uñas; favorece una rápida cicatrización; y previene eccemas.

Por su parte, los expertos de la Clínica Mayo comparten que el uso de vaselina sobre la piel ayuda a que conserve su humedad.

Freepik

En acción

Según refiere la Inteligencia Artificial, la vaselina es excelente para sellar la humedad, además, destaca que, este es un producto ideal para pieles secas o agrietadas.

De igual manera comparte que, la mejor manera de utilizarla es aplicarla sobre la piel ligeramente húmeda después de la ducha para retener agua. Sobre los labios se usa una capa muy fina; y en el rostro, es preferible colocarla en la noche para evitar brillos.

También se puede mezclar con otros ingredientes para conseguir más beneficios, por ejemplo, se puede combinar con aceite de oliva y colocar en las pestañas para que se vuelvan más espesas, nutridas, hidratadas y fortalecidas, y así no será necesario el uso de rímel.

Si se mezcla con aceite de bebé y se aplica sobre la piel conseguirás una máxima hidratación, una piel uniforme y luminosa. Pero, además, se puede combinar con miel de abeja para crear una poderosa mascarilla hidratante casera; esta es una de las maneras más efectivas para combatir la piel seca y con arrugas.

Además, se puede mezclar con agua de arroz y aplicar sobre las uñas quebradizas, consiguiendo que crezcan y se vuelvan más fuertes.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube