¿Cabello graso?: Así debes aplicar el champú para eliminar el máximo de grasa

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¿Cansada de luchar con el cabello graso? El cabello grasoso no es exclusivo de las féminas, esto se produce por exceso de sebo en el cuero cabelludo, a menudo causado por la genética, cambios hormonales o estrés, refiere la Inteligencia Artificial. En tal sentido, esta condición puede afectar también a los hombres y si ya no saben cómo combatir la grasa en el pelo, te compartimos algunas recomendaciones.

¿Qué puedo hacer si tengo el cabello graso?

Para controlarlo y dejar de lucir un cabello de apariencia descuidada y sucia, es necesario lavar el cabello con cierta periodicidad, usar champús equilibrantes con ingredientes como ácido salicílico y evitar el agua caliente.

Es decir, la clave está en realizar algunos cambios en la rutina capilar y con ello también evitar ocasionar otros daños capilares. En tal sentido, evita frotar con demasiada fuerza el cuero cabelludo al momento de lavarlo, pues con ello acelera el frizz, pérdida de hidratación y mayor grasa en las raíces.

También debes evitar tocarlo seguido, ya que las manos no siempre están limpias y pueden tener aceites, gérmenes y suciedad en general que daña la cutícula capilar.

Utiliza siempre agua tibia o templada para lavar el pelo, ya que el agua caliente produce glándulas sebáceas y esto aumenta la grasa en el cuero cabelludo.

Finalmente, y no menos importante, utiliza tratamientos para el cabello graso, pues una mala elección de productos puede no solo provocar más grasa, sino también la deshidratación del pelo, explican los expertos de L’Oreal.

Toma nota

Los expertos señalan que, es esencial realizar cambios en la forma de lavar el pelo y sobre todo en cabellos con tendencia grasa.

Por ejemplo, la química cosmética especializada en formulación, Laura Bey comparte que, “si tienes el pelo graso, primero mezcla el champú con un poco de agua en la mano, frota bien y aplica sobre el pelo completamente seco”. Esta es una práctica distinta a la forma habitual de lavarse el cabello, pero, al aplicarlo sobre el cabello seco permite que el champú entre en contacto directo con la grasa que puede acumularse en el cuero cabelludo, facilitando su eliminación desde el primer momento, comparte Cuerpo Mente.

Cabe acotar que, “este primer paso puede ir seguido de un lavado más tradicional, ya con el cabello mojado, para retirar completamente los residuos. De esta forma, se consigue una limpieza más profunda sin necesidad de aumentar la cantidad de producto”.

De igual manera, la experta recomienda lavarse el cuero cabelludo con la yema de los dedos en círculos hasta que salga espuma, pues con ello se activa el producto sin agredir la piel.

Freepik

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