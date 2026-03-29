Cabello saludable y fuerte: peluquero recomienda el uso de este cepillo de cerdas naturales

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Usar un buen cepillo para el cabello es esencial para mejorar la salud capilar. Éste no es solo una herramienta para desenredar o conseguir un peinado adecuado; también sirve como una herramienta que estimula la circulación, distribuye aceites naturales para mayor brillo, reduce el frizz y minimiza la rotura, por ejemplo.

Un cepillo adecuado según la Inteligencia Artificial limpia impurezas, desenreda sin tirones y promueve un cuero cabelludo sano, fortaleciendo el cabello desde la raíz.

¿Por qué usar un buen cepillo para el cabello?

Los expertos en el cuidado capilar recomiendan utilizar cepillos de calidad y en función del tipo de cabello que tenga. Lo ideal es que sea un cepillo de materiales naturales y evitando los que sean metálicos o plásticos.

Es decir, a la hora de elegir esta herramienta es mejor optar por aquellos elaborados de manera artesanal o de madera, ya que tratan el cabello y cuero cabelludo de forma suave.

“Elige tu peine según sea el grosor o largo de tu cabello: cuanto más largo, más ancha debe ser la superficie y cuanto más grosor, más anchura de púas. Estos últimos son perfectos para el cabello ondulado y rizado mientras que los de púas estrechas para el cabello fino, corto e incluso para el cuidado de la barba”.

¡Toma nota!

En tal sentido, si quieres mejorar la salud del pelo a largo plazo, busca el cepillo Magic Brush de Moncho Moreno. Un cepillo recomendado por peluqueros, porque está diseñado para desenredar el pelo con suavidad, evitando tirones y roturas. Además, su estructura curvada y flexible se adapta a la forma de tu cabeza, por lo que, el cepillado es más cómodo.

El cepillo “combina cerdas naturales de jabalí con púas sintéticas de nylon antiestático, lo que quiere decir que no fomenta el encrespamiento, sino más bien todo lo contrario. Las cerdas naturales distribuyen los aceites naturales para un mayor brillo y aspecto pulido y, además, las puntas redondeadas masajean suavemente para estimular la circulación”, comparte la web Mujer Hoy .

Por otra parte, este cepillo pensado para todo tipo de cabello, se debe evitar usar con herramientas de calor.

Freepik

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