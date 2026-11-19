En Venezuela y gran parte de Latinoamérica, es muy común el uso de la cirugía capilar para reparar el cabello dañado.

Este es tratamiento estético no quirúrgico para alisar e hidratar el pelo, además, ayuda a suavizar la fibra capilar y reduce el frizz, con un efecto que suele durar entre 3 y 6 meses, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué tan efectiva es la cirugía capilar en el cabello dañado?

Este es un tratamiento intensivo que consiste en la aplicación de productos nutritivos como, colágeno, keratina hidrolizada y ácidos grasos.

Su uso ofrece una efectividad temporal que dura de semanas a meses, pero no repara ni cura de forma permanente una fibra capilar quemada, rota o severamente debilitada.

Sin embargo, alisa las hebras hasta un 60%, gracias a que modifica la estructura del pelo, rompiendo la onda y modificando su composición natural para lograr un cabello más liso. “También ofrece hidratar profundamente el pelo, ya que su contenido en aceites grasos permite que el pelo recupere su vitalidad, luzca mucho más saludable, brillante y suave”.

En definitiva, el uso continuado de la cirugía capilar disminuye el frizz y deja el pelo más manejable y con menos volumen.

La solución

La cirugía capilar no es un tratamiento natural, pues contiene un alto nivel de químicos sintetizados, por lo que no se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en niños menos de 15 años.

Por tanto, si deseas reparar tu cabello dañado y no estás convencido de aplicar químicos, opta por una cirugía capilar casera que consiste en mezclar un huevo con dos cucharadas de miel (aumenta las cantidades si tienes el cabello largo y abundante). Remover hasta integrarlo perfectamente y luego aplica sobre el cabello húmedo, dejar actuar durante 30 minutos y al transcurrir el tiempo, lavar como lo harías de manera habitual.

Este preparado casero es una opción hidratante que, gracias a sus antioxidantes, ayuda a reparar la estructura del cabello débil y maltratado. Esta cirugía casera fortalece la fibra capilar, aporta hidratación, mejora el brillo y ayuda a controlar la resequedad y el quiebre del pelo.

Otra alternativa consiste en mezclar yogur natural, avena, acondicionador, miel y aceite de queratina o de jojoba.

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