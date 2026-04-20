Conoce cuál es la fruta rica en antioxidantes que ayuda a prevenir las arrugas: esta es la cantidad que debes comer al día

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La falta de colágeno en la piel es una de las causas principales por la cual aparecen las arrugas, ya que, en el transcurso de los años la dermis se adelgaza y al no ser tratado a tiempo con los métodos correctos colapsa la estructura cutánea.

En ese sentido, de acuerdo a la información ofrecida por la información divulgada por la Clínica mayo, el estrés hace que las arrugas aparezcan más rápido de lo normal, debido a que la persona no tiene el descanso suficiente en sus actividades cotidianas.

Sin embargo, según la información divulgada por Int.livhospital, la fresa es una fruta tropical rica en vitaminas y antioxidantes que retrasan el envejecimiento del órgano más grande del cuerpo, al tiempo que también favorecen para mejorar la elasticidad de las diferentes capas de la piel.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas fresas debes comer al día?

Lo ideal es que la persona consuma mínimo 15 fresas durante el día, preferiblemente en la mañana, con la finalidad de que el organismo absorba todas las propiedades que contiene la referida fruta.

Asimismo, es propicio acotar que la alimentación cumple un rol importante en la piel, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales que ayuden a fijar los nutrientes que el cuerpo necesita.

Cabe destacar, que implementar una rutina de autocuidado con productos naturales hará que la piel luzca mejor y permitirá que se mantenga firme.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones también se sugiere que la persona se realicé mínimo una exfoliación una vez a la semana en la zona afectada, con el objetivo de eliminar las células muertas.

Foto cortesía de: freepik

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