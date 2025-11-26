Conoce cuáles son los efectos que genera la mascarilla de aguacate en la piel: deja las arrugas a un lado

Suscríbete a nuestros canales

La falta de colágeno es una de las causas más comunes por la cual aparecen las arrugas en la piel, ya que, las capas más delgadas del órgano más grande del cuerpo requieren mantenerse firmes, pero con el transcurrir de los años es complicado.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el exceso de rayos solares también desencadena la aparición de arrugas.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico y estético ofrecen una amplia gama de tratamientos para combatir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla a base de aguacate con plátano, ambos ingredientes contienen propiedades vitamínicas y antioxidantes que aceleran la producción de colágeno natural, según la información reseñada por Mejor con salud.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en la cual se encuentre la piel.

A su vez, es propicio acotar que si las arrugas son fuertes, lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En definitiva, para evitar la presencia de arrugas la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación cotidiana de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

