Contrarresta las líneas de expresión con este aceite natural que siempre tienes en casa: así debes aplicarlo para obtener excelentes resultados

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La descomposición de colágeno y elastina también genera la aparición de líneas de expresión, según la información reseñada en el portal web Neutrogena.

Cabe destacar, que la piel del rostro requiere mantenerse hidratada constantemente, a fin evitar que sus capas se resequen e irriten, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

Dato de interés:

El aceite de rosa mosqueta contiene propiedades vitamínicas, antioxidantes y regeneradoras que hidratan la piel a profundidad, mejoran su aspecto. De acuerdo a la información publicada en el portal Labiatae, dicho aceite previene el envejecimiento.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar el aceite en el rostro?

Se sugiere que antes de aplicar el aceite laves el rostro con el jabón de tu preferencia y dejes secar la piel

Luego debes humedecer un disco de algodón en el aceite para luego aplicarlo, debes dejar el producto en el rostro hasta que la piel lo absorba.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante un mes continúo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentra la piel.

En definitiva, para mantener la piel del rostro en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

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