Cuida tu melena teñida: experta revela el método para mantener un color radiante

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Mantener la intensidad y el brillo del color en el cabello teñido suele ser un verdadero desafío cotidiano para muchas personas. Con el paso de los días y la exposición continua al agua de la ducha, la tonalidad original tiende a perder su fuerza gradualmente, dejando una apariencia apagada y desgastada en las puntas.

Ante esta problemática tan habitual en la rutina de belleza, diversas opiniones sugieren reducir drásticamente las lavadas semanales para evitar que el producto se desvanezca antes de tiempo. Sin embargo, distanciar demasiado la limpieza de la cabeza puede generar acumulación de grasa, suciedad e incomodidad en el cuero cabelludo.

Los especialistas en salud capilar señalan que la clave no consiste en dejar de lavar la melena con frecuencia, sino en transformar la manera en que se efectúa la rutina de higiene. Adoptar hábitos sencillos y utilizar los productos correctos permite cuidar la fibra capilar sin alterar el tinte.

Foto: Magnific

Cuidados esenciales para proteger la fibra

Según explica la farmacéutica Helena Rodero, el agua y la fricción constante son los principales responsables de arrastrar los pigmentos del tinte durante la ducha. Para evitar este desgaste acelerado sin descuidar la higiene diaria, la especialista propone aplicar la técnica del prelavado.

Este procedimiento consiste en colocar un producto hidratante, como un acondicionador, una mascarilla o un aceite de coco, sobre el cabello completamente seco, de medios a puntas, antes de mojar la cabeza. Tras dejarlo actuar unos minutos, esta capa protectora actúa como un escudo que impide que los detergentes y el agua arrastren la coloración con tanta facilidad.

Asimismo, la experta enfatiza la importancia de corregir la forma en que lavamos el pelo. Al ingresar a la ducha, se debe aplicar el champú únicamente sobre el cuero cabelludo, realizando un suave masaje con las yemas de los dedos en una sola dirección. Nunca se debe frotar el largo de la melena ni las puntas, pues la espuma que cae al aclarar es suficiente para limpiar el resto de la fibra sin maltratarla.

Para completar esta rutina de forma adecuada, Rodero aconseja emplear siempre agua templada o fresca, puesto que el calor excesivo abre las cutículas y apaga el brillo natural. Es clave aplicar acondicionador de medios a puntas para sellar el cabello y secarlo suavemente con un secador a temperatura media, evitando dejar la melena húmeda durante mucho tiempo.

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