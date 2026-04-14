Cuida tu melena y alísala con este ingrediente de cocina que hidrata desde la raíz: sorpréndete desde el primer día

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios climáticos, espacialmente el exceso de humedad o calor afecta negativamente a la cutícula capilar, de acuerdo a la información divulgada por los expertos en Garnier.

Por ende, establecer una rutina de cuidado capilar libre de productos químicamente invasivos es ideal para evitar la deshidratación del cabello, las puntas abiertas y la irritación de la capa protectora.

En ese sentido, el vinagre de manzana contiene propiedades vitamínicas que nutren el cabello a profundidad, al tiempo que lo alisan y evitan la presencia de la caspa. Además, aporta brillo, según la información ofrecida por Verónica Buso.

Foto cortesía de: pixabay

Beneficios del vinagre de manzana

1- Equilibra el Ph del cuero cabelludo.

2- Sella la cutícula capilar.

3- Reduce el frizz.

Así debes aplicar el vinagre de manzana

Se sugiere que la persona aplique dos cucharadas de vinagre de manzana desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto mínimo durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido procedimiento debe ser realizado dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

Cabe destacar, que la alimentación y el consumo de agua son dos factores fundamentales que influyen en el cabello, por ello, lo más idóneo es que la persona establezca una dieta saludable, rica en vitaminas.

En definitiva, para evitar el encrespamiento del cabello se sugiere que la persona lave el cabello mínimo dos veces a la semana y evite el uso de herramientas de calor tales como: plancha, secador o rizadora.

Foto cortesía de: pixabay

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube