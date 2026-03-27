Desmancha la piel con esta fórmula milagrosa a base de bicarbonato: así debes aplicarla para aprovechar su efecto

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La distribución irregular de melanina es una de las causas principales por la se mancha la piel, al tiempo que el exceso de rayos solares también genera lo antes mencionado, según la información ofrecida por La roche posay.

Asimismo, la falta de hidratación también debilita las capas de la piel y hace que Esten más expuesta a factores externos que puedan afectarla. Sin embargo, la mezcla de bicarbonato con limón, dado que, ambos ingredientes contienen propiedades despigmentantes.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar la mezcla

Ingredientes

3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharada de agua.

Preparación

1-Vierte el bicarbonato de sodio y el jugo de limón en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega el agua y mezcla todos los ingredientes.

3 - Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mezcla

Lo ideal es que la persona aplique la mezcla una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el proceso antes mencionado debe ser realizado mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, para evitar las manchas en la piel la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

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