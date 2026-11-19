La piel es el órgano más grande del cuerpo y el que más está expuesto a sufrir daños por factores externos, por ejemplo, el exceso de rayos solares los cuales suelen irritar sus capas. Cabe destacar, que los cambios hormonales también afectan la pigmentación de la piel, dado que, los sistemas del cuerpo no funcionan correctamente, de acuerdo a la información reseñada por Laboratorios Vicky.

¿Cómo puedes preparar la mezcla natural?

Ingredientes

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de zumo de limón.

2 cucharadas de aloe vera.

Preparación

Vierte el bicarbonato de sodio y el limón en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el aloe vera y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Foto cortesía de: freepik

Así debes aplicar la mezcla

Se sugiere que la persona aplique la mezcla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua. Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe realízalo mínimo durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar las manchas en las axilas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería asistir a una consulta dermatológica una vez al año, con el objetivo de evaluar las condiciones en las que se encuentra la piel.

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