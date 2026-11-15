Dile adiós a las ojeras con este tratamiento casero: así debes aplicarlo

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Lafam, los cambios hormonales y el exceso de exposición al sol también deterioran la piel, puesto que, sus tejidos se debilitan.

Asimismo, dormir pocas horas, la mala alimentación y la deshidratación son las causas principales por las cuales aparecen las ojeras, ya que, aumenta la producción de melanina de forma descontrolada, lo cual afecta negativamente la piel.

Según la información publicada en el portal web Mundo deportivo, la referida mascarilla también hidrata la piel y reduce la hinchazón de la zona afectada.

En ese sentido, es propicio acotar que el mercado farmacéutico y estético ofrecen múltiples opciones para eliminar las ojeras, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de té de manzanilla con yogurt contiene propiedades antinflamatorias que combaten las ojeras.

¿Cómo aplicar la mascarilla natural?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla natural en las ojeras una vez al día y deja actuar el producto mínimo 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que puede repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel de la zona.

En definitiva, si la persona desea lucir un rostro impecable y libre de ojeras lo ideal es que implemente hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

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