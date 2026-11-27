Sin importar la edad, la piel del rostro debe cuidarse porque actúa como la principal barrera protectora frente a la radiación ultravioleta, la contaminación, los gérmenes y los cambios ambientales, además de reflejar la salud general y el bienestar emocional.

Una piel sana es sinónimo de una salud mental sana, porque al mejorar la apariencia, se fortalece la autoestima. Mientras que una seca, opaca o con imperfecciones puede hacernos sentir inseguros y afectar la confianza de la persona.

¿Cómo cuidar la piel del rostro?

Expertos de la Clínica Mayo señalan que un buen cuidado de la piel puede mantenerla sana y resplandeciente y para lograrlo es esencial protegerla del sol, evitar el cigarrillo, limpiar con suavidad, mantener una alimentación equilibrada, y controlar el estrés.

Además, la piel de tu cara te agradecerá si comienzas lo más pronto posible con algunos hábitos o costumbres que para muchos pasan desapercibidos, pero representará la diferencia en el futuro.

¡Toma nota!

Algunas costumbres diarias resultan ser muy efectivas para cuidar la piel, por ejemplo, comer balanceado y dormir bien. También te ayudarán a lucir una piel joven, radiante y saludable:

1. Exfoliarte la piel de 1 a 3 veces a la semana.

2. Incluir el uso de vitamina C y retinol en tus rutinas de cuidado facial.

3. Aplicar mascarillas faciales mínimo una vez a la semana.

4. Realizar una doble limpieza cada vez que se lleve a cabo.

5. Nunca acostarse a dormir maquillada.

6. Practicar el amor propio.

7. Hidratarse por dentro y por fuera.

8. Aplicar protector solar diariamente, incluso los días que no te expondrás al sol.

Estas costumbres no serán totalmente efectivas, a menos que exista mucha constancia al momento de llevarlas a cabo.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube