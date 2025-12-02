El uso continuo de esmaltes semipermanentes puede debilitar la uña natural: expertos comparten cómo fortalecerlas

Suscríbete a nuestros canales

Entre las tendencias de manicura destacan los esmaltes semipermanentes los cuales incluyen diseños con efectos metalizados y cromados, abstractos y llamativos. En cuanto a los colores, predominan los tonos neutros, pastel, marrones o tonos vibrantes según la temporada.

Esta es una alternativa que cada vez tiene más seguidores gracias a que son muy versátiles y, además, gozan de durabilidad.

¿Qué son los esmaltes semipermanentes?

Es un método para el esmalte de uñas ideal para aquellas personas que están siempre ocupadas, pues se mantiene hasta tres semanas, haciendo brillar la capa de uña, y garantizando que estén bonitas y sin arañazos el mayor tiempo posible.

Esta técnica combina varios esmaltes especiales que, posteriormente, se secan y endurecen aplicando luz ultravioleta para conseguir un acabado brillante y duradero.

Según los expertos, a diferencia de los esmaltes clásicos, este tipo de manicura no requiere que se retire y se vuelva a poner de nuevo con tanta frecuencia. No obstante, su uso continuo puede debilitar la uña natural, hacer que se rompa más fácilmente o que pierda su brillo debido a que en cada aplicación se liman las uñas, se exponen a la lámpara UV y esmaltes que pueden resecarlas y debilitarlas.

¡Mantenlas impecables!

Si eres amante de los esmaltes semipermanentes debes tener presente que con un poco de cuidados, algunos hábitos diarios y trucos sencillos, pueden mantener unas uñas bonitas y resistentes incluso entre sesiones de semipermanente.

La clave está en tratarlas con delicadeza, darles su tiempo de recuperación y protegerlas con productos hidratantes y nutritivos que ayuden a mantener su flexibilidad y resistencia.

De igual manera, se recomienda dejar un descanso de 7 a 10 días entre semipermanentes, y en ese tiempo de respiro se pueden aplicar aceites y cremas nutritivas que ayuden a que la queratina se regenere, y, además, con ello se reduce el riesgo de fragilidad y hasta ayuda a que la próxima manicura luzca más uniforme y duradera.

Por otra parte, jamás se debe retirar el esmalte semipermanente arrancándolo, aunque veas que se ha levantado, pues puede provocar que la uña se descame y se rompa con facilidad. También es esencial mantener una longitud adecuada y limar con cuidado, por lo que se sugiere el uso de una lima de grano fino y movimientos suaves en una sola dirección para evitar capas descamadas y roturas, refiere la web Hola.

