Elimina el vello corporal con este método casero: asequible y sin riesgos para tu salud

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La depilación de piernas, área del bikini y otras partes del cuerpo forman parte de la rutina de belleza o higiene de mujeres y hombres. Esta práctica que busca eliminar el vello corporal o facial, bien sea de forma temporal o permanente es sumamente común.

Según refiere la Inteligencia Artificial, estudios indican que casi el 100% (99,2%) de las mujeres depilan alguna zona de su cuerpo, siendo axilas, piernas e ingles las zonas principales; mientras que, en los hombres, la práctica supera el 46% en diversas áreas.

¿Cuál es el método de depilación más usado?

Este proceso se puede realizar de varias maneras, incluyendo el uso de cera, pinzas, máquinas eléctricas, láser o pastas naturales como la miel o el azúcar.

Todas estas técnicas tienen por objeto eliminar el vello, por tanto, según las necesidades, cada persona puede recurrir al que más le favorezca según su tipo de piel, necesidades y situación económica. Si deseas aplicarlo en casa sin tener que invertir altas sumas de dinero, el método casero con azúcar es el ideal.

100% natural

La depilación con azúcar es un método casero que se utiliza desde hace años y según la IA, consiste en utilizar una pasta de azúcar, agua y limón para eliminar el vello desde la raíz. La clave está en aplicar la pasta en la dirección del crecimiento del vello y retirarla en la dirección contraria, arrastrando el pelo con ella. A este método se le conoce como sugaring, y es uno de los más populares y antiguos para eliminar el vello de manera natural.

Para preparar la mezcla depilatoria necesitas tres ingredientes que con seguridad todos tienen en casa: azúcar, zumo de limón y agua. Una vez tengas todos los ingredientes a mano, debes proceder a mezclar dos tazas de azúcar con el zumo de un limón y añadir un poco de agua para lograr una consistencia homogénea.

Posteriormente, se calienta la mezcla a fuego medio hasta que se disuelva y adquiera un tono dorado, se deja enfriar un poco, y se aplica la pasta resultante en la zona a depilarse, siempre en dirección contraria al crecimiento del vello. Luego se retira de un tirón en sentido opuesto.

Finalmente, lava la piel con agua y jabón para evitar que el limón pueda mancharla.

Freepik

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