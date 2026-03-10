Elimina las estrías con esta crema natural a base de aceite de oliva: solo debes aplicarla una vez al día

Suscríbete a nuestros canales

La piel es el órgano más grande del cuerpo, pero el que más tiene tendencia a sufrir daños por la falta de hidratación, una de las razones principales por la cual aparecen las estrías, debido a que se rompen las fibras de colágeno.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, el exceso de rayos solares también hace que la piel se irrite y pierda el colágeno.

Sin embargo, el aceite de oliva en combinación con el aloe vera es ideal para combatir las estrías, gracias a las vitaminas que ambos ingredientes poseen, las cuales hidratan a profundidad la piel, al tiempo que evitan la irritación de la misma.

¿Cómo debes aplicar la crema natural?

Se sugiere que la persona aplique la crema en la zona afectada y deje que la piel absorba el producto, luego debe retirar los excesos con un disco de algodón.

Cabe destacar, que lo ideal es que la persona repetir el referido proceso mínimo durante dos meses continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra la piel.

En conclusión, para mantener la piel sana y radiante la persona debe implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

