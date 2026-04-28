Elimina las horquetillas con este aceite súper económico y rico en vitaminas que hidrata el cabello a profundidad

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Frotar el cabello húmedo constantemente con la toalla también genera horquetillas, según la información divulgada por Garnier. Asimismo, la falta de hidratación en la cutícula capilar es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las horquetillas, dado que, la raíz se irrita, por ende, se encrespa y de no ser tratado a tiempo con los productos acordes se debilita por completo el cuero cabelludo.

En ese sentido, en la actualidad existen una amplia gama de productos químicos para combatir las horquetillas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen con la misma función, por ejemplo, el aceite de argán.

Dato de interés:

El aceite de argán contiene vitaminas y ácidos esenciales que nutren el cabello desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que combate las horquetillas rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

Así debes aplicar el aceite de argán

Se sugiere que la persona aplique una cucharada de aceite de argán en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 10 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que dicho producto natural evita la caída del cabello, por ello, lo más idóneo es que sea aplicado mínimo cada 15 días durante tres meses continuos.

Cabe destacar, que la alimentación es un factor influyente en el cuero cabelludo, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta balanceada, rica en vitaminas y minerales.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

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