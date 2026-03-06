Endurece las uñas con este aceite natural que tienes en casa: así debes aplicarlo para aprovechar su efecto milagroso

Suscríbete a nuestros canales

Mantener las uñas es bue estado se ha convertido en un reto para quienes se dedican a hacer labores cotidianas que requieren el uso de químicos invasivos, los cuales tienden a debilitar sus capas.

Asimismo, el déficit nutricional es una de las causas más comunes por la cual se debilitan las uñas, ya que, requieren nutrientes para mantenerse en buen estado y al organismo no tenerlos pueden quebrarse.

De acuerdo a la información divulgada por Medline Plus, los cambios climáticos también debilitan las uñas, por ejemplo, el exceso de humedad puede generar hongos.

El aceite de coco contiene propiedades vitamínicas que hidratan todas las capas de las uñas, al tiempo que evita la presencia de hongos y no afecta negativamente el esmalte.

¿Cómo debes aplicar el aceite de coco?

Lo ideal es que la persona aplique dos gotas de aceite de coco en cada uña una vez al día y deje actuar el producto durante 10 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso del mismo con un algodón húmedo.

Asimismo, es propicio acotar que la hidratación también es importante para acelerar el crecimiento de las uñas, por ello, lo más idóneo es que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua durante el día.

En definitiva, para mantener las uñas sanas y fuertes la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube