Entérate cuál es el ingrediente ideal para el masaje facial: y consigue una piel suave y luminosa

Realizarse un masaje facial mejora la circulación sanguínea, relaja la musculatura del rostro y potencia la absorción de los productos de cuidado de la piel. Además, según la técnica que se emplee resulta efectivo para mejorar la elasticidad y combatir la flacidez.

Es decir, existen diversos tipos de masajes faciales, y cada uno aporta beneficios específicos a la piel.

No obstante, si estás buscando lucir una piel suave y luminosa, no es necesario invertir altas sumas de dinero en productos cosméticos ni en centros estéticos que practican este tipo de masajes, desde casa y con un ingrediente de la despensa puedes lograrlo.

¿Qué ingrediente usar para realizar el masaje facial?

Una excelente alternativa a considerar es la miel. Aplicar miel en el rostro sirve principalmente para hidratar en profundidad, combatir el acné y calmar la piel. Además, gracias a sus propiedades naturales, actúa como un limpiador de poros, aclara las cicatrices y manchas del cutis, aporta brillo, exfolia la piel y ayuda a equilibrar la producción de grasa haciéndola menos grasosa y consiguiendo un aspecto fresco.

Todos estos beneficios se consiguen gracias a la versatilidad de la miel, pero para ello es esencial aprender a aplicarla y conocer el tiempo que se debe dejar actuar.

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En acción

La esteticista Helena Sir explica que un masaje facial con miel puede ayudarte a mejorar la apariencia y la textura de la piel gracias a las propiedades hidratantes y antioxidantes que aporta de forma natural. Sin embargo, para poder aplicarla es necesario preparar la piel “primero, limpia bien tu piel para que la miel pueda penetrar profundamente”, esto ayuda a eliminar los restos de maquillaje, protector solar o suciedad acumulada durante el día.

Una vez limpia la piel aplica miel suficiente y extiende con suavidad en la cara y el cuello, evitando el contorno de los ojos. Realiza suaves movimientos circulares que ayuden a estimular la circulación, también conviene realizar movimientos ascendentes utilizando las palmas de las manos.

Finalmente, deja actuar la miel entre 10 y 15 minutos y retira con agua tibia, seca muy bien y aplica la crema que acostumbras utilizar en tu rutina de belleza.

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